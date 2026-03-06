NAV: 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak volna Ausztriából Ukrajnába. Hét ukrán, köztük egy volt titkosszolgálati tábornok ellen pénzmosás a gyanú

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást: március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak – közölte az adóhatóság pénteken az MTI-vel.

„Csak az idei év folyamán több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába” – tartalmazza a közlemény.

A NAV a nyomozást a büntetőjogi eljárásról szóló törvényt betartva, a Terrorelhárítási Központ közreműködésével végzi

– írták.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az eljárás megkezdésekor azonnal értesítette az ukrán konzuli szolgálatot, azonban a konzuli szolgálattól eddig a pillanatig semmilyen visszajelzést nem érkezett. A szállítmány irányításáért egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornok felelt – olvasható a közleményben.

