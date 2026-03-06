NAV: 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak volna Ausztriából Ukrajnába. Hét ukrán, köztük egy volt titkosszolgálati tábornok ellen pénzmosás a gyanú

„Csak az idei év folyamán több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába” – tartalmazza a közlemény.
A NAV a nyomozást a büntetőjogi eljárásról szóló törvényt betartva, a Terrorelhárítási Központ közreműködésével végzi
– írták.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az eljárás megkezdésekor azonnal értesítette az ukrán konzuli szolgálatot, azonban a konzuli szolgálattól eddig a pillanatig semmilyen visszajelzést nem érkezett. A szállítmány irányításáért egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornok felelt – olvasható a közleményben.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)