Napos, tavaszias idő jön pénteken: akár 19 fok is lehet délután

Szerző: hirado.hu
2026.03.06. 06:10

Túlnyomóan derült, napos idő várható, legfeljebb kevés gomolyfelhő, illetve délelőttig némi fátyolfelhőzet lehet az égen, csapadék nem lesz. A hőmérséklet délután 14 és 19, késő este 0, +10 fok között valószínű – írja a HungaroMet.

Túlnyomóan derült, napos idő várható, legfeljebb kevés gomolyfelhő, illetve délelőttig némi fátyolfelhőzet lehet az égen. Csapadék nem lesz.

Forrás: HungaroMet

Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a délkeleti szél. A hőmérséklet délután 14 és 19, késő este 0, +10 fok között valószínű.

Forrás: HungaroMet

Derült idő várható várható pára- és ködfoltokkal, csapadék nélkül. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.

Forrás: HungaroMet

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3, +3 fok között alakul, de északkeleten a fagyzugokban ennél hidegebb, míg a vízpartokon, nagyobb városokban, illetve a magasabban fekvő helyeken ennél kissé melegebb is lehet.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

időjárásIdőjárás-jelentéstavasz

