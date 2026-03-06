Napos, tavaszias idő jön pénteken: akár 19 fok is lehet délután

Túlnyomóan derült, napos idő várható, legfeljebb kevés gomolyfelhő, illetve délelőttig némi fátyolfelhőzet lehet az égen, csapadék nem lesz. A hőmérséklet délután 14 és 19, késő este 0, +10 fok között valószínű – írja a HungaroMet.

Túlnyomóan derült, napos idő várható, legfeljebb kevés gomolyfelhő, illetve délelőttig némi fátyolfelhőzet lehet az égen. Csapadék nem lesz. Forrás: HungaroMet Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a délkeleti szél. A hőmérséklet délután 14 és 19, késő este 0, +10 fok között valószínű. Forrás: HungaroMet Derült idő várható várható pára- és ködfoltokkal, csapadék nélkül. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Forrás: HungaroMet A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3, +3 fok között alakul, de északkeleten a fagyzugokban ennél hidegebb, míg a vízpartokon, nagyobb városokban, illetve a magasabban fekvő helyeken ennél kissé melegebb is lehet. A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)