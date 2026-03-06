Migrációs válság: az iráni konfliktus miatt Törökország már megkezdte egy új menekülttábor felállítását

Bár nem tapasztalnak még megnövekedett migrációs nyomást a török–iráni határátkelőknél, a török kormány már elkezdte egy biztonsági pufferzóna és 90 ezer fő befogadására alkalmas menekülttábor előkészítését – írja a Die Welt. Korábban az Európai Bizottság és Orbán Viktor is arra figyelmeztettek, hogy fennáll a migrációs nyomás növekedésének veszélye az iráni háború hatására.

Ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán, az Európai Bizottság egy, a minap nyilvánosságra került jelentésében komolyan aggódik egy, a 2015-ös válság idején tapasztalt migrációshullám miatt, ezért kiemelt figyelmet fordítanak Törökországra, amely tíz éve az Unióval kötött megállapodásnak köszönhetően tartóztatja fel nagy létszámban a migránsokat a közel-keleti háborús gócpontokról. Az iráni háború jelentette migrációs veszélyre Orbán Viktor már a bizottsági jelentés előtt felhívta a figyelmet.

„Irán egy 90 milliós ország, ha onnan megindulnak, a következő Törökország, és már itt vannak a Balkánon, és itt vannak a mi kerítésünknél”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

A Die Welt ezzel kapcsolatban most arról ír Mustafa Ciftci török belügyminiszterre hivatkozva, hogy jelenleg a három török–iráni határátkelőnél még nem tapasztalható szokatlan mozgás, azonban

a török kormány egy pufferzóna és egy akár 90 ezer menekült befogadására alkalmas sátorváros létrehozását készíti elő.

Magnus Brunner, az EU belügyi biztosa csütörtökön, az EU belügyminisztereinek brüsszeli találkozójának margóján azt mondta, hogy még nem tapasztalható irániak külföldre irányuló mozgása. Bár Iránon belül vannak mozgások, jelenleg „nem látunk mozgást Európa irányába vagy a térség más országai felé” – fogalmazott Magnus Brunner a Die Welt szerint. Említést tesznek még a Libanonban nyitott második háborús frontról is – ahol Izrael az iráni terrorállam által támogatott Hezbollah síita terrorszervezet ellen lép fel – szintén növekszik a migrációs mozgás. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) adatai szerint

eddig legalább 38 ezer ember menekült Libanonból Szíriába.

„Az egész Közel-Keleten és azon túl is aggasztó képet mutat a lakosság elűzése a térségben zajló folyamatos konfliktusok következtében” – mondta csütörtökön Babar Baloch, az UNHCR szóvivője. A Libanonból menekülők többsége a beszámolók szerint szír állampolgár volt.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)