Menczer Tamás: „Orbán Viktor halott ember” – ezt írta nekem a tiszás Varga Zsolt az után, hogy Volodimir Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette a magyar miniszterelnököt

Fenyegető üzenetet kapott egy tiszás aktivistától Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint az interneten egyre több olyan bejegyzés jelenik meg, amelyben Orbán Viktor halálát kívánják. „”

„Orbán halott ember” – ezt az üzenetet kapta Varga Zsolt tiszás aktivistától Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója Facebook-videójában elmondta: az eset az után történt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt.

Menczer szerint az internet és a Facebook tele van olyan bejegyzésekkel, amelyekben a tiszások a miniszterelnök halálát kívánják. Szerinte ez felháborító és elfogadhatatlan.

„Nem félünk a fenyegetéstől, nem félünk a zsarolástól. Magyarországot meg fogjuk védeni”

– fogalmazott Menczer Tamás.

Kiemelt kép forrása: hirado.hu/Horváth Péter Gyula