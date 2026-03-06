Megjelent a kormányrendelet: építés alatt álló új lakás vásárlását is lehet Otthon Starttal finanszírozni

Megjelent a kormányrendelet, amelynek értelmében az új építésű lakások, házak vásárlására igénylet Otthon Start hitel, CSOK Plusz folyósítása megkezdődhet az ingaltan kivitelezése közben is. Ez komoly segítséget jelenthet – írja cikkében a Bankmonitor – azok számára, akik lakástámogatásból szeretnének új, még építés alatt álló ingatlant vásárolni.

A lap részletezi, a Kormány 40/2026. (III. 5.) Korm. rendelete alapvetően átalakítja azok helyzetét, akik Otthon Start hitel vagy CSOK Plusz felhasználásával szeretnének új építésű lakást, házat vásárolni. Hozzátették, a jövőben ugyanis bizonyos feltételek teljesítése esetén a támogatott hiteleket akár szakaszosan is lehet folyósítani, az egyes részletek kifizetése az építkezés során is megtörténhet.

A Bankmonitor szerint három különböző opció állhat az új építésű ingatlanok vásárlói előtt. Megjegyzik, fontos kihangsúlyozni, hogy továbbra sem minősül új építésű lakásnak egy magánszemély által újonnan épített, építtetett lakóingatlan.

Az első a szakaszos folyósítás a kivitelezés során állami támogatással

Lehetőség nyílik bizonyos feltételek teljesítése mellett új építésű ingatlanok vásárlására felvett hitelt szakaszosan, az építkezés során folyósítani. Ráadásul a kedvezményes, évi legfeljebb 3 százalékos kamatszint már az első részfolyósítástól érvényes lesz a kölcsönre – írták.

A feltltelek a következő:

Az építő cégnek a kivitelezéshez vállalkozói kölcsönt, projekthitelt kell felvennie.

A társasházi építményi jogot be kell jegyezni a kérdéses épülő ingatlannal kapcsolatban a tulajdoni lapra.

A támogatott hitelből szakaszosan folyósított összegek elkülönített, óvadéki számlára kerülnek.

Az utolsó szakasz folyósításának feltétele, hogy a lakás értékbecslő által igazoltan megfeleljen a lakhatási feltételeknek.

A kivitelezési munkálatok legfeljebb 4 évig tarthatnak.

A második a szakaszos folyósítás a kivitelezés során állami támogatás nélkül

A jogszabály alapján működhet még épülő ingatanok esetében a szakaszos folyósítás sokkal egyszerűbb feltételek mellett is. Nem szükséges, hogy a kivitelező cég projekthitelt vegyen fel, nincs szükség társasházi építményi jog bejegyzésére sem. A kivitelezési munkálatok befejezésére sincs szigorú határidő.

Szinte az egyetlen elvárás, hogy az utolsó részlet lehívásakor az ingatlan már rendelkezzen használatbavételi engedéllyel, annak megfelelő dokumentummal. Az elvárt lakhatási feltételeket is ekkor fogják ellenőrizni külön értékbecslés keretében. Ami ennek a megoldásnak nagy hátránya, hogy a kamattámogatás és ezáltal a kedvező legfeljebb évi 3 százalékos hitelkamat is csak a használatbavételi engedély – annak megfelelő dokumentum – megszerzését követően indul el. Vagyis a kezdetben lehívott részletekre az adósnak még normál kamatot kellene fizetnie, ami jelenleg évi 8,01 százalékos kamatszintet jelentene.

A Bankmonitor szakértőinek véleménye szerint pont ezen magasabb kamat miatt előreláthatóan ez a megoldás nem igazán fog bekerülni a banki gyakorlatba.

A harmadik az egyösszegű folyósítás a használatbavételi megszerzését követően

Természetesen továbbra is megmarad az a lehetőség, hogy a vevő egy összegben kérje a folyósítást a használatbavételi engedély – annak megfelelő dokumentum – megszerzését követően. Gyakorlatilag ezt a megoldást, eljárást kínálják ma is a bankok az új építésű lakások azon vásárlóinak, akik támogatott hitelt szeretnének igényelni. Jelen esetben ugyan a folyósítás egyben történik a lakás felépítését követően, de természetesen a kamattámogatás is egyből elindul.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)