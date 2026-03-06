Mától már két menetrend szerinti járat közlekedik Dubaj és Budapest között

Az iráni légicsapások miatt a közel-keleti légtér jelentős része továbbra is zárva van, azonban a nap folyamán már két menetrend szerinti járat is közlekedik Dubaj és Budapest között – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt be friss bejegyzésében, hogy továbbra is folyamatosak az arab országok elleni iráni légicsapások, ezért a légtér jelentős része továbbra is zárva van a Közel-Keleten. „Ezzel együtt ma már két menetrend szerinti járat közlekedik Dubaj és Budapest között, az Emirates gépe rövid idővel ezelőtt fel is szállt" – tudatta. „A FlyDubaitól bérelt mentesítő járatunk várhatóan este fél tíz körül indul, melynek fedélzetén 166-an térhetnek haza, alapvetően kisgyerekkel utazó családok, gyermeket váró anyák és egészségügyi ellátásra szoruló személyek" – folytatta. „Mai másik mentesítő járatunk helyi idő szerint 19 órakor indul Sharm-el-Sheikh-ből, fedélzetén 70 fővel" – tette hozzá. Szijjártó Péter végül megerősítette, hogy Magyarország térségbeli nagykövetségei továbbra is teljes kapacitással dolgoznak, a konzuli részlegek folyamatosan állnak a régióban rekedtek rendelkezésére.