Lukács Sándor szinte mindennap látja az unokáját

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, költő, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja a Duna Családi kör című műsorában ezúttal nemcsak a szerepeiről vagy pályájának állomásairól mesélt, hanem a jelen kihívásairól is – és arról a személyes közegről, amely számára ma a legfontosabb, a családjáról.

Lukács Sándor hisz az ember alkotta művészet erejében, éppen ezért aggódva figyeli a mesterséges intelligencia térnyerését – minderről a Duna délutáni magazinjának vendégeként mesélt. Mint mondta, ellenzi, hogy arcokat és hangokat lehessen létrehozni az MI segítségével.

„A színház éppen azért él túl, mert az élő művészet, itt és most műfaj. Ez az egyszeriség adja az izgalmát, ezért tud generációkon át divatban maradni” – hangsúlyozta. Bár elismeri, hogy a tudományos életben a mesterséges intelligenciának komoly, akár áttörést jelentő előnyei vannak, aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a technológia nem megfelelő kézben rombolásra, manipulációra is alkalmas lehet.

A beszélgetésben a jövő iránti reményéről, unokájáról, Leóról is mesélt. „Szinte naponta látom őt. A feleségem jár érte az óvodába, amíg a szülők végeznek a munkájukkal, addig feljön hozzánk, és lehet együtt randalírozni”

„Olyan az agya, mint a szivacs” – mondta a büszke nagypapa, aki kiemelten fontosnak tartja, hogy mit „táplálnak” bele unokája gondolkodásába: milyen értékeket, mintákat, kulturális élményeket kap tőlük. A teljes beszélgetés a Családi kör Médiaklikk-oldalán tekinthető meg.

