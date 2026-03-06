Műsorújság
Lengyel ellenzéki párt: diplomáciai botrányt jelent Zelenszkij Orbán elleni fenyegetése

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.03.06. 21:45

| Szerző: hirado.hu
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nagy diplomáciai botrányt váltott ki a magyar miniszterelnök elleni kijelentésével, amely egyúttal más európai vezetők megfélemlítéseként is értelmezhető – hangzott el a Konföderáció lengyel jobboldali ellenzéki párt varsói parlamenti sajtóértekezletén.

Krzysztof Mulawa, a Konföderáció alsóházi képviselője kijelentette:

„Szemtanúi vagyunk egy diplomáciai botránynak, amelyet az európai vezetőket zsaroló Volodimir Zelenszkij váltott ki.”

A „nagy diplomáciai botrány” célja, hogy megfélemlítse az európai vezetőket, akik nem értenének egyet azzal a kölcsönnel, „amelynek törlesztését nem várjuk el, mert Ukrajnának nem lesz szándéka azt visszafizetni az európai országoknak”

– fogalmazott Mulawa.

Az ukrán elnök csütörtöki kijevi sajtótájékoztatóján kijelentette: „Reméljük, hogy az Európai Unióban egy személy nem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót vagy az első részletet ebből a 90 milliárdból, és hogy az ukrán katonáknak lesz fegyverük. Ellenkező esetben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőknek, a srácainknak, hadd hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön.”

„Elszállt minden gátlásuk”

– kommentálták Zelenszkij fenyegetését a Konföderáció Facebook-honlapján pénteken közzétett bejegyzésben. „Hol van (Ursula) von der Leyen? Hol van (Donald) Tusk és az Európai Unió (EU) többi vezetője?” – tették fel a kérdést. Az ukrán hozzáállást a „banánköztársaságokból vagy a maffiajátszmákból, nem pedig a civilizált világból származó módszernek” nevezték. „Egy nem uniós állam az egyik EU-tagállamot fenyegeti, ezt az egész EU-nak el kell ítélnie!” – írták a párt bejegyzésében.

Ewa Zajaczkowska-Hernik, a Konföderáció európai parlamenti képviselője az X-en azt írta:

Magyarország „nem szeszélyből vagy rosszkedvében” döntött az Ukrajnának szánt kölcsön elutasításáról, hanem azért, mert Ukrajna leállította a magyarországi kőolajszállítást a Barátság vezetéken keresztül.

Emiatt Magyarországon emelkedtek a üzemanyagárak, Orbán Viktor miniszterelnök pedig csak „határozottan kiáll a magyar állampolgárok védelmében” – áll Zajaczkowska-Hernik bejegyzésében.

A Konföderáció a Patrióták Európáért pártcsalád tagja.

 Kiemelt kép: Krzysztof Mulawa (Fotó: X.com)

ellenzék Volodimir Zelenszkij Lengyelország

