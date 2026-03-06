Lengyel ellenzéki párt: diplomáciai botrányt jelent Zelenszkij Orbán elleni fenyegetése

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nagy diplomáciai botrányt váltott ki a magyar miniszterelnök elleni kijelentésével, amely egyúttal más európai vezetők megfélemlítéseként is értelmezhető – hangzott el a Konföderáció lengyel jobboldali ellenzéki párt varsói parlamenti sajtóértekezletén.

Krzysztof Mulawa, a Konföderáció alsóházi képviselője kijelentette:

„Szemtanúi vagyunk egy diplomáciai botránynak, amelyet az európai vezetőket zsaroló Volodimir Zelenszkij váltott ki.”

A „nagy diplomáciai botrány” célja, hogy megfélemlítse az európai vezetőket, akik nem értenének egyet azzal a kölcsönnel, „amelynek törlesztését nem várjuk el, mert Ukrajnának nem lesz szándéka azt visszafizetni az európai országoknak”

– fogalmazott Mulawa.

Az ukrán elnök csütörtöki kijevi sajtótájékoztatóján kijelentette: „Reméljük, hogy az Európai Unióban egy személy nem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót vagy az első részletet ebből a 90 milliárdból, és hogy az ukrán katonáknak lesz fegyverük. Ellenkező esetben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőknek, a srácainknak, hadd hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön.”

„Elszállt minden gátlásuk”

– kommentálták Zelenszkij fenyegetését a Konföderáció Facebook-honlapján pénteken közzétett bejegyzésben. „Hol van (Ursula) von der Leyen? Hol van (Donald) Tusk és az Európai Unió (EU) többi vezetője?” – tették fel a kérdést. Az ukrán hozzáállást a „banánköztársaságokból vagy a maffiajátszmákból, nem pedig a civilizált világból származó módszernek” nevezték. „Egy nem uniós állam az egyik EU-tagállamot fenyegeti, ezt az egész EU-nak el kell ítélnie!” – írták a párt bejegyzésében.

Ewa Zajaczkowska-Hernik, a Konföderáció európai parlamenti képviselője az X-en azt írta:

Magyarország „nem szeszélyből vagy rosszkedvében” döntött az Ukrajnának szánt kölcsön elutasításáról, hanem azért, mert Ukrajna leállította a magyarországi kőolajszállítást a Barátság vezetéken keresztül.

Emiatt Magyarországon emelkedtek a üzemanyagárak, Orbán Viktor miniszterelnök pedig csak „határozottan kiáll a magyar állampolgárok védelmében” – áll Zajaczkowska-Hernik bejegyzésében.

Zełenski rzuca tekstem, że da żołnierzom adres Orbána, bo ten blokuje 90 mld euro dla Ukrainy. Przypomnę tylko, że większość Polaków jest dziś sceptyczna wobec dalszego finansowania Ukrainy. Zwłaszcza po głośnych aferach korupcyjnych i braku postępów w sprawie godnego pochówku… pic.twitter.com/9UUHi0pdRk — Krzysztof Mulawa (@krzysztofmulawa) March 6, 2026

A Konföderáció a Patrióták Európáért pártcsalád tagja.

