Kiutasították Magyarországról a pénzszállítási ügyben érintett ukrán állampolgárokat

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást, miután csütörtökön hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot állítottak elő, akik két páncélozott pénzszállító autóval 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül. Pénteken a hatóságok döntése értelmében az érintettek kiutasításra kerülnek Magyarország területéről, amíg a nyomozás folytatódik. A NAV és a magyar kormány hangsúlyozza, hogy minden lehetséges intézkedést megtesznek a pénzmosás gyanújának tisztázása érdekében.

A NAV közleménye szerint a március 5-én előállított hét ukrán állampolgár tevékenységét az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka irányította, helyettese az ukrán légierő egykori őrnagya volt, munkájukat pedig katonai tapasztalattal rendelkező személyek segítették. A gyanúsítottak célja az volt, hogy Ausztriából Ukrajnába szállítsanak jelentős mennyiségű készpénzt és aranyat.

A pénz- és aranyszállítás mértéke rendkívüli: az idei évben összesen több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt juttattak Magyarországon keresztül Ukrajnába – olvasható a NAV közleményében. A nyomozást a Terrorelhárítási Központ bevonásával végzik, és az ukrán konzuli szolgálatot az eljárás kezdetén értesítették.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a történtekkel kapcsolatban Facebook-videóban hangsúlyozta: „Számos súlyos kérdés merül fel, többek között, hogy miért szükséges ekkora mennyiségű készpénzt készpénzben szállítani, miért Magyarországon keresztül, és kinek a pénzéről van szó. Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó.”

A tárcavezető arról számolt be, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal egy „megdöbbentő bűncselekmény” gyanújában folytat most nyomozást, ugyanis az ukránok az elmúlt hónapokban elképesztő mennyiségű készpénzt és aranyat szállítottak át Magyarországon. „Január óta összesen 900 millió dollárt és 420 millió eurót szállítottak át Magyarországon készpénzben, és emellett 146 kilogrammnyi aranytömböt is átvittek az országon” – tudatta.

