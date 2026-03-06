Szijjártó Péter: A kormány választ követel Ukrajnától a magyarországi készpénzszállítmányok ügyében

„A kormány azonnali választ és magyarázatot követel Ukrajnától a magyarországi készpénzszállítmányok ügyében, ugyanis itt jogosan adódik a kérdés, hogy nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó” – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten a tárca tájékoztatása szerint. Mint ismert, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hét ukrán állampolgár ellen folytat büntetőeljárást pénzmosás gyanújával, miután kiderült, hogy az érintettek az országon keresztül próbáltak 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat Ukrajnába juttatni. A magyar hatóságok ezért pénteken kiutasítják az érintetteket, köztük egy volt ukrán titkosszolgálati tábornokot.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a történtekkel kapcsolatban Facebook-videóban hangsúlyozta: „Számos súlyos kérdés merül fel, többek között, hogy miért szükséges ekkora mennyiségű készpénzt készpénzben szállítani, miért Magyarországon keresztül, és kinek a pénzéről van szó. Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó.”

A tárcavezető arról számolt be, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal egy „megdöbbentő bűncselekmény” gyanújában folytat most nyomozást, ugyanis az ukránok az elmúlt hónapokban elképesztő mennyiségű készpénzt és aranyat szállítottak át Magyarországon. „Január óta összesen 900 millió dollárt és 420 millió eurót szállítottak át Magyarországon készpénzben, és emellett 146 kilogrammnyi aranytömböt is átvittek az országon” – tudatta.

„Ezzel kapcsolatban számos súlyos kérdésünk van. Először is, hogy ez óriási mennyiségű készpénz, és vajon mi szükség van arra, hogy az ukránok ilyen óriási mennyiségű készpénzt szállítsanak. Hogyha való igaz, hogy bankok közötti tranzakcióról van szó, akkor jogosan adódik a kérdés, hogy a bankok ezt egymás között miért nem átutalással rendezik, miért van szükség arra, hogy ekkora mennyiségű készpénzben utazzon, ráadásul Magyarországon keresztül” – folytatta.

„Főleg úgy adódnak ezek a kérdések, hogy ezeknek a pénzszállítmányoknak a kíséretében olyan emberek vannak, akik egyértelmű kötődéssel rendelkeznek az ukrán titkosszolgálatokhoz. Magyarázatot követelünk arra, hogy miért szállítottak az ukránok ekkora bődületes mennyiségű készpénzt keresztül Magyarországon az elmúlt hónapokban. Mire használják ezt a pénzt, ez kinek a pénze? ” – tette fel a kérdést.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy magyarázatot és választ követelnek arra a kérdésre is, hogy ezt a pénzt csak átszállítják Magyarországon, vagy időnként meg is állítják, és esetleg ezt a pénzt itt valaki Magyarországon használja, vagy valakinek az érdekében felhasználják-e itt Magyarországon. „Jogosan adódik a kérdés, hogy itt nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó” – vélekedett.

„Ezekre a súlyos kérdésekre azonnali válaszokat és magyarázatot követelünk az ukrán féltől. Amíg ez nem történik meg, addig természetesen a magyar hatóságok a lehető legalaposabb és a lehető legmélyrehatóbb vizsgálatot fogják elvégezni” – összegzett.

Kiutasították az érintetteket

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást, miután csütörtökön hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot állítottak elő, akik két páncélozott pénzszállító autóval 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül. Pénteken a hatóságok döntése értelmében az érintettek kiutasításra kerülnek Magyarország területéről, amíg a nyomozás folytatódik. A NAV és a magyar kormány hangsúlyozza, hogy minden lehetséges intézkedést megtesznek a pénzmosás gyanújának tisztázása érdekében.

A NAV közleménye szerint a március 5-én előállított hét ukrán állampolgár tevékenységét az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka irányította, helyettese az ukrán légierő egykori őrnagya volt, munkájukat pedig katonai tapasztalattal rendelkező személyek segítették. A gyanúsítottak célja az volt, hogy Ausztriából Ukrajnába szállítsanak jelentős mennyiségű készpénzt és aranyat.

A pénz- és aranyszállítás mértéke rendkívüli: az idei évben összesen több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt juttattak Magyarországon keresztül Ukrajnába – olvasható a NAV közleményében. A nyomozást a Terrorelhárítási Központ bevonásával végzik, és az ukrán konzuli szolgálatot az eljárás kezdetén értesítették.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter reagált a történtekre és kijelentette: Ukrajna követeli a Magyarországon fogva tartott állampolgárai szabadon engedését, és felszólította az európai országokat, hogy reagáljanak a magyar kormány „törvényellenes lépéseire”. Az MTI híradása szerint Szibiha szerint az ukrán konzulok nem kaptak engedélyt a fogva tartottak felkeresésére, és nincsenek információik arról, hol vannak az elfogott állampolgáraik.

A külügyminiszter szerint a magyar hatóságok által őrizetbe vett ukránok az Oszadbank ukrán állami tulajdonú bank alkalmazottai,

akik állítása szerint bankok közötti tranzakció részeként szállítottak készpénzt Ausztria és Ukrajna között, és ezzel kapcsolatban „túszként” fogva tartották őket.

A kijevi külügyminisztérium közleményében azt javasolta ukrán állampolgárainak, hogy lehetőség szerint kerüljék Magyarország területét, mivel nem garantálható a biztonságuk a magyar hatóságok önkényes eljárásai miatt.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)