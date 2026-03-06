Kamarás Iván nagy generációk meséin nőtt fel

A szülők biztonságos hangján a képzelet messzi világába repülhet a gyermek – fogalmazta meg a meseolvasás fontosságáról vallott gondolatait a Csukás Meserádiónak a Jászai Mari-díjas színművész. Kamarás Ivánnal találkozhatnak a közmédia online gyerekrádiójának esti mesélői között, a csatorna weboldalán látható videóban pedig saját gyermekkori idoljairól is beszél.

Továbbra is jól ismert művészek, műsorvezetők tolmácsolásában klasszikus és kortárs mesék várják a hallgatókat a Csukás Meserádió Esti mese – Csillagok esti mesefényben című műsorában, köztük Kamarás Iván Jászai Mari-díjas színművésszel is találkozhatnak az érdeklődők, aki Móricz Zsigmondtól, Lázár Ervintől és Csukás Istvántól is választott mesét a gyerekeknek.

A Csukás Meserádió weboldalán látható videóban a színművész elárulja, mit jelent számára a meseolvasás gyerek- és felnőttkorban egyaránt. Mint fogalmaz, gyerekként „édes borzongással, rémisztő csodálattal hallgatta a meséket”, amelyeket leginkább a nagymamája olvasott fel neki. Nagy hatással voltak rá a régi meselemezek is, amelyeken olyan kiváló előadók szerepeltek, mint Sinkovits Imre, Agárdy Gábor vagy Avar István. „Nagy generációk meséin nőttem fel” – mondja Kamarás Iván, aki szerint a hozzájuk fogható színészóriások játéka és hangja a mai napig etalon.

A színművész úgy véli, különleges varázsa van a hangjátékoknak: a történetek nem kész képekkel érkeznek, hanem a gyerekek képzeletére bízzák a látványt. Rámutatott, hogy a mesehallgatás különösen fontos akkor, amikor a gyermek még nem tud olvasni. Ilyenkor a szülő biztonságot adó hangján keresztül „felébreszti a fantáziát”, és szárnyalni engedi a képzeletet a messzi világokba.

