Itt hallgathatja élőben Orbán Viktor rádióinterjúját

Kapcsolódó tartalom
Orbán Viktor reagált Zelenszkij fenyegetésére: Meg fogjuk védeni magunkat, és le fogjuk törni az olajblokádot, életveszélyes fenyegetésekkel sem lehet engem ettől eltántorítani!
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a vita nem róla szól, hanem Magyarország energiaellátásáról, és minden politikai eszközt be fog vetni az ukrán olajblokád letöréséért.
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)