Műsorújság
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #Brüsszel #izraeli-iráni konfliktus

Itt hallgathatja élőben Orbán Viktor rádióinterjúját

Szerző: hirado.hu
Forrás: Kossuth Rádió
2026.03.06. 07:01

| Szerző: hirado.hu
Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad péntek reggel a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Itt követheti élőben a miniszterelnöki interjút:

.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

interjú Orbán Viktor Kossuth Rádió

