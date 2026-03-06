Italozás közben vesztek össze a tökéletes rétes receptjén, késelés lett a vége

A jogerős ítélet szerint a vádlott rendszeresen italozott a lakása közelében lévő borozóban, ahol régóta ismerte a sértettet. A két férfi között korábban is többször volt nézeteltérés. 2022. augusztus 6-án ismét együtt ittak a borozóban, amikor összevesztek azon, hogyan kell elkészíteni a tökéletes rétest. A vita során a sértett azzal fenyegette meg a vádlottat, hogy az épület előtt megvárja és megveri. Később azonban lecsillapodtak, tovább ittak, majd a vádlott hazament.

Nem sokkal később visszatért a borozóba, miután magához vett egy 11 centiméter pengehosszúságú kést.

Odalépett a sértetthez, és közepes erővel megvágta a nyakát. Az egyik vendég azonnal segítséget nyújtott a sértettnek, akit kórházba szállítottak, ahol életmentő műtétet hajtottak végre rajta.

Az ügyben első fokon a Győri Törvényszék járt el: a vádlottat emberölés bűntettének kísérlete miatt 3 év börtönre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte, valamint kizárta a feltételes szabadság lehetőségéből.

Az ügyészség súlyosításért fellebbezett, a vádlott és védője pedig tudomásul vette az ítéletet. A másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla egyetértett az ügyészi állásponttal: a férfi büntetését 7 év börtönre, a közügyektől eltiltást pedig 5 évre emelte. A döntés jogerős.