Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #Brüsszel #izraeli-iráni konfliktus

Italozás közben vesztek össze a tökéletes rétes receptjén, késelés lett a vége

Szerző: hirado.hu
2026.03.06. 10:23

Főoldal / Kékfény

| Szerző: hirado.hu
Egy borozóban tört ki vita két férfi között a rétes készítéséről, a szóváltás azonban késelésbe torkollott. A sértettet életmentő műtéttel mentették meg, az ügyben pedig másodfokon jelentősen súlyosbították az elkövető büntetését.

A jogerős ítélet szerint a vádlott rendszeresen italozott a lakása közelében lévő borozóban, ahol régóta ismerte a sértettet. A két férfi között korábban is többször volt nézeteltérés. 2022. augusztus 6-án ismét együtt ittak a borozóban, amikor összevesztek azon, hogyan kell elkészíteni a tökéletes rétest. A vita során a sértett azzal fenyegette meg a vádlottat, hogy az épület előtt megvárja és megveri. Később azonban lecsillapodtak, tovább ittak, majd a vádlott hazament.

Nem sokkal később visszatért a borozóba, miután magához vett egy 11 centiméter pengehosszúságú kést.

Odalépett a sértetthez, és közepes erővel megvágta a nyakát. Az egyik vendég azonnal segítséget nyújtott a sértettnek, akit kórházba szállítottak, ahol életmentő műtétet hajtottak végre rajta.

Az ügyben első fokon a Győri Törvényszék járt el: a vádlottat emberölés bűntettének kísérlete miatt 3 év börtönre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte, valamint kizárta a feltételes szabadság lehetőségéből.

Az ügyészség súlyosításért fellebbezett, a vádlott és védője pedig tudomásul vette az ítéletet. A másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla egyetértett az ügyészi állásponttal: a férfi büntetését 7 év börtönre, a közügyektől eltiltást pedig 5 évre emelte. A döntés jogerős.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép forrása: MTI/Rosta Tibor 

börtönbüntetéskéselés rendőrség

Kékfény

Ajánljuk még

 