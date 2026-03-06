Iráni támadás érte a bahreini fővárost, több épület megrongálódott

Két lakóépület és egy szálloda is megrongálódott Bahrein fővárosában, Manamában péntek kora reggel egy iráni támadásban – közölte az öbölmenti állam belügyminisztériuma az X-en.

A közlemény szerint az „iráni agresszió” következtében tűz ütött ki egy lakásban, de sikeresen eloltották, személyi sérülés nem történt. A légiriadót követően a hatóságok arra szólították fel a lakosságot, hogy nyugalmát megőrizve húzódjon be a legközelebbi óvóhelyre, és kövesse figyelemmel a további hivatalos tájékoztatást.

Hozzátették, hogy

az Irán elleni amerikai-izraeli háború kezdete óta elszenvedett iráni támadások lakóövezeteket, egy olajlétesítményt és egy nagyobb amerikai haditengerészeti bázist értek Bahreinben. A szigetország légvédelme 78 iráni rakétát és több mint 143 drónt tudott semlegesíteni. A bahreini hatóságok közlése szerint egy ember meghalt az egyik ilyen támadásban.

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án hajnalban indított összehangolt lég- és rakétacsapásokat iráni célpontok ellen, amelyekre Teherán azzal válaszol hogy rakéta- és dróntámadásokat hajt végre Izrael, valamint a Perzsa-öböl térségében található amerikai katonai célpontok ellen.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Facebook.com)