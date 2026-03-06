Irán javára végzett kémkedés gyanújával őrizetbe vettek négy embert az Egyesült Királyságban

Irán javára végzett kémtevékenység gyanújával őrizetbe vettek négy embert pénteken Londonban.

A Scotland Yard tájékoztatása szerint a gyanúsítottak között egy iráni és három brit-iráni kettős állampolgár van, és őrizetbe vételük előre tervezett művelet volt. Hat további férfit bűnsegédi tevékenység gyanújával vettek őrizetbe a brit fővárosban. Egyikük a kivonuló rendőri egység tagjait is megtámadta, őt így közfeladatot ellátó hivatalos személy elleni erőszakcselekmény elkövetésével is gyanúsítják.

A vizsgálatot az országos terrorizmusellenes rendőri hálózat londoni parancsnoksága – Counter Terrorism Policing London, CTPL – irányította, a feltételezett négy iráni kémet a nemzetbiztonsági törvény megsértésének gyanújával vették őrizetbe a CTPL nyomozói.

A pénteki rendőrségi beszámoló hivatalos megfogalmazása szerint

a gyanúsítottak egy külföldi hírszerző szolgálat tevékenységéhez nyújtottak segítséget, és az őrizetbe vételükhöz vezető vizsgálat „Iránhoz kötődik.”

Helen Flanagan, a CTPL főparancsnoka az őrizetbe vételekről szóló tájékoztatáshoz fűzött nyilatkozatában közölte: a pénteki akció hosszú ideje zajló vizsgálat része volt. Flanagan elmondta: a hatósági gyanú szerint az őrizetbe vett férfiak londoni zsidó intézményekről és személyekről is adatokat gyűjtöttek.

A rendőrségi vezető éberségre kérte a londoni zsidó közösség tagjait, és arra, hogy értesítsék a rendőrséget, ha „bármi olyasmit látnak vagy hallanak, amit aggasztónak találnak.”

A Scotland Yard pénteki tájékoztatása szerint az őrizetbe vett gyanúsítottak lakhelyein és további helyszíneken a nyomozók házkutatásokat tartottak.

Ken McCallum, a brit elhárítás (MI5) vezérigazgatója legutóbbi nyilvános helyzetértékelésében közölte: Irán egymás után szövi a Nagy-Britannia elleni ellenséges akciók terveit, amelyek száma az elmúlt két évben példátlan ütemben emelkedett.

McCallum szerint az MI5 a rendőrséggel együttműködve húsz olyan, iráni támogatással tervezett támadást hiúsított meg, amelyek potenciálisan halálos fenyegetést jelentettek a teheráni rezsim által ellenségnek minősített nagy-britanniai lakosok,

köztük brit állampolgárok számára.

Kínai kémkedési ügy is volt már a héten

A Scotland Yard a héten Kína javára végzett kémtevékenység gyanújával is őrizetbe vett három embert, köztük a kormányzó brit Munkáspárt egyik alsóházi képviselője, Joani Reid férjét.

Reid az akció után közölte, hogy nem tudott férje tevékenységéről, és az ügyben indított vizsgálat rá nem terjed ki. Ennek ellenére felfüggesztette parlamenti képviselői tevékenységét a vizsgálat időtartamára. Reid férje, David Taylor üzletember korábban a Munkáspárt gazdasági tanácsadójaként is tevékenykedett.

A Munkáspárt az ügyről kiadott közleményében „rendkívül súlyosnak” minősítette a Taylor ellen felmerült vádakat.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)