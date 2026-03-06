„Hamarosan össze fog omlani” – megvan, melyik ország lehet Donald Trump következő célpontja

Donald Trump amerikai elnök szerint Kuba politikai rendszere a közeljövőben összeomolhat, és az Egyesült Államok készen áll arra, hogy megállapodást kössön a szigetországgal. Az elnök erről a CNN -nek adott pénteki telefonos interjújában beszélt, amelyben több külpolitikai kérdést is érintett.

Az amerikai elnök a beszélgetés során váratlanul hozta szóba Kubát, és azt állította, hogy a szigetország politikai rendszere hamarosan meginoghat – közölte az Index a CNN cikkje alapján.

„Kuba hamarosan össze fog omlani. Nagyon szeretnének megállapodást kötni”– fogalmazott.

Donald Trump arról is beszélt, hogy Washington nyitott lenne a tárgyalásokra, és a folyamat irányításával Marco Rubio külügyminisztert bízná meg. Hozzátette, hogy az amerikai kormányzat jelenleg több nemzetközi ügyre is figyel, de a kubai helyzet már most is napirenden van.

„Nagyon erre az ügyre összpontosítunk most. Van még időnk bőven, de Kuba készen áll – 50 év után”

– mondta az amerikai elnök.

Trump szerint régóta figyelemmel kíséri a kubai fejleményeket, és úgy véli, a jelenlegi helyzet részben az általa képviselt politika következménye.

„Ötven éve figyelem ezt, és most gyakorlatilag az ölembe hullott”

– fogalmazott.

Az amerikai elnök egy nappal korábban a Fehér Házban is beszélt a kubai helyzetről. Akkor arról beszélt, hogy szerinte csak idő kérdése, hogy az amerikai kubaiak visszatérhessenek szülőhazájukba. Szavai arra utaltak, hogy Kuba lehet az amerikai külpolitika egyik következő kiemelt témája, különösen az Iránnal kapcsolatos konfliktus lezárását követően.

Trump az interjúban azt is hangsúlyozta, hogy szerinte kockázatos lenne egyszerre több globális problémát kezelni.

„Csinálhatnánk mindent egyszerre, de akkor rossz dolgok történnek. A történelemben sokszor láttuk, hogy ha túl gyorsan próbálnak mindent megoldani, annak rossz vége lesz” – mondta az amerikai elnök.

A kubai kormány egyelőre nem reagált Donald Trump kijelentéseire.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)