Halálosan megfenyegették a magyar teniszezőt – megszólalt Udvardy Panna

Halálos fenyegetéseket kapott az antalyai tenisztornán szereplő Udvardy Panna , aki az eset miatt rendőrségi feljelentést tesz. A magyar játékos a negyeddöntő előtt kapott fenyegető üzeneteket ismeretlenektől, még a Anhelina Kalinyina elleni mérkőzése előtt.

A beszámolók szerint a teniszező privát telefonszámára érkeztek az üzenetek, amelyekben a családját is megfenyegették – közölte a Mandiner.

Az egyik üzenetben ezt írták neki:

„Holnap el kell veszítened a meccset Anhelina ellen, vagy az édesanyád és a nagymamád után megyünk. Van két csoportunk készenlétben a magyar határ közelében, harcra készen, ha szükséges, és nem fogunk késlekedni, hogy anyukád házához küldjük őket, hogy elrabolják őt, amíg vissza nem fizeti azt a pénzt, amit az engedetlenséged miatt veszítettünk. Mindent tudunk a családodról és rólad, tudjuk, hol lakik anyukád és a nagymamád, tudjuk, hol laksz te és a testvéreid. (…) Gondolj erre ma éjszaka és gondolj erre minden egyes pontnál, amikor a meccsen játszol. Rajtad áll, hogy veszítesz, vagy pokollá tesszük az életed. Veszíts holnap, vagy a legjobb katonáinkat küldjük a családodért.”

A mérkőzést végül zárt kapuk mögött rendezték meg, a helyszínen három rendőr is jelen volt. A találkozót Udvardy két szettben, 7:6, 7:5 arányban elveszítette.

A magyar teniszező a történtek után így idézte fel az éjszakát: „Csütörtök este tízkor elmentem aludni, éjfél felé arra ébredtem, hogy rezeg a telefonom, küldtek több üzenetet WhatsAppon ismeretlen számról, megszólítva engem. Tudják, hol lakom, hol laknak a szüleim, milyen kocsit vezetünk, képeket küldtek a szüleimről, nagymamámról és egy fegyverről.

Azt írták, ha nem kapok ki Kalinyinától, komoly gondok lesznek, elrabolják anyáékat. Felkeltem a hotelszobában és eléggé »beparáztam« egyedül, küldtem is rögtön az üzeneteket anyukáméknak, nagyon rémisztő volt.”

Udvardy elmondta: korábban is előfordult már, hogy sportfogadók sértő üzeneteket küldtek a játékosoknak, de ez az eset egészen más volt, mivel most a privát telefonszámán keresték meg.

A teniszező jelezte az ügyet a Women’s Tennis Association (WTA) felé is, ahol azt mondták neki, hogy az elmúlt hetekben más játékosok is kaptak hasonló fenyegetéseket.

Udvardy hangsúlyozta, hogy ellenfele részéről nem érte semmilyen atrocitás, és azt is elmondta: jó kapcsolatban van Olekszandra Olijnyikova ukrán teniszezővel, aki korábban a kolozsvári tornán szerepelt.

A magyar sportoló jelenleg Antalyában marad, majd a tervek szerint rövid időre hazatér, később pedig Kolumbiába, Bogotába utazik a következő versenyére.

Kiemelt kép: Udvardy Panna (Fotó: Facebook.com)