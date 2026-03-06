Gulyás Gergely: Ukrajna ukránbarát Tisza-DK kormányt szeretne

Ukrajna azért avatkozik be a magyar választásokba, mert ukránbarát Tisza-DK kormányt szeretne – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken Monoron.

Gulyás Gergely a kormánypártok országjárásának monori fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy az április 12-i országgyűlési választásnak óriási tétje van, hiszen Európában és a világon ma a fejlődés záloga, hogy egy ország a biztonságát meg tudja őrizni, meg tudja védeni.

Hozzátette, hogy ma Magyarország biztonsága is fenyegetett, és egész Európa békéje is fenyegetett, hiszen négy év óta zajlik az orosz-ukrán háború.

A magyar kormány elkötelezett a rezsicsökkentés megőrzése, az olcsó orosz kőolaj és földgáz megőrzése mellett, ahogyan elkötelezettek vagyunk amellett is, hogy Magyarországország ki akar maradni ebből a háborúból, azt nem hazánknak kell finanszíroznia, és sem fegyvereket, sem katonákat nem kell küldene ebbe a háborúba – fűzte hozzá a miniszter. Ma Európában Magyarország szinte egyedül van a békepártisággal – mondta a tárcavezető, hozzátéve, hogy a szlovákokra és a belgákra még valamelyest számíthatunk.

A miniszter szerint az Európai Unió nagy többsége, így az Európai Néppárt, amelynek a Tisza Párt is a tagja, valamint az Európai Szociáldemokrata Párt, amelynek a Demokratikus Koalíció (DK) a tagja, éppen ennek az ellenkezőjét képviselik. Ők addig nyújtanának pénzügyi támogatást, ameddig Ukrajna ezt kéri, felső korlát nélkül, és további 1500 milliárd dollárt akarnak Ukrajnának juttatni – fejtette ki. A magyar kormánynak viszont az a meggyőződése, hogy Ukrajnának és Magyarországnak a béke, a háború mielőbbi befejezése az érdeke – hangsúlyozta.

„Az az érdekünk, hogy Magyarország meg tudja őrizni a kőolaj és földgázellátásban azt a lehetőséget, hogy mindig a legbiztosabb és legolcsóbb energiaforrásokból vásároljon” – fűzte hozzá Gulyás Gergely.

A miniszter azt mondta, hogy az ukránokkal folytatott vita mostanra olyan mélységekbe jutott, amit sosem gondolt volna a kormány. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy a magyar miniszterelnököt Ukrajna elnöke életveszélyesen megfenyegesse azért, mert a magyar embereket képviseli.

Ukrajna elnöke be akar avatkozni a magyar választásokba azzal a céllal, hogy a jelenlegi ellenzék nyerje a választásokat, ukránpárti Tisza-DK kormány alakulhasson, és a jelenlegi kormány ne képviselhesse tovább a béke politikáját – mondta Gulyás Gergely.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. március 5-én. MTI/Purger Tamás.