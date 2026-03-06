Műsorújság
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #Brüsszel #izraeli-iráni konfliktus

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor: több mint egymillióan már kitöltötték a nemzeti petíciót

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.03.06. 13:20

Hasít a nemzeti petíció, már több mint egymillió ember kitöltötte – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalán megjelent videóban. Hozzátette: a petíció már online is elérhető és arra kér mindenkit, hogy töltse ki és üzenjük meg Brüsszelnek: nem fizetünk.

A kormányfő közölte: egészen pontosan 1 millió 128 ezren küldték vissza a petíciót. „Az elmúlt hetekben Ukrajna ráadásul olajblokád alá vette Magyarországot.”

„Ebben a helyzetben különösen fontos, hogy világosan megüzenjük Brüsszelnek: nem fogunk támogatni egy olyan országot, amely Magyarországot zsarolja, amely a magyar családok energiaellátását veszélybe sodorja.”

„Ezért nemet mondunk az olajblokádra, nemet mondunk a háború finanszírozására és nemet mondunk a rezsiárak megemelésére is” – hangsúlyozta a miniszterelnök. „Arra kérek mindenkit, hogy támogassa a magyar kormányt ebben a küzdelemben, és ha még nem tették, töltsék ki a nemzeti petíciót, amely most már online is elérhető – tette hozzá.

Üzenjük meg Brüsszelnek: nem fizetünk

– zárta videóját Orbán Viktor.

Ukrán zsarolás:  Nemzeti petíció  – az emberek érzik, most mindennél fontosabb, hogy hallassák a hangjukat

Rövid idő alatt több mint egymillióan éltek a lehetőséggel, hogy véleményüket kifejezzék a hazát érintő fontos kérdésekben a kormány által indított nemzeti petícióban. Hidvéghi Balázs államtitkár szerint a kezdeményezés sikere azt mutatja, hogy a magyarok kiállnak a kormány politikája mellett, a petíció március 23-ig tölthető ki, és becslések szerint várhatóan az egymilliót is meghaladhatja a visszaküldött ívek száma.

„A nemzeti petíció kiemelt jelentőségű, mivel Brüsszel 1500 milliárd eurós támogatást tervez Ukrajnának, és 2027-re kívánja a tagságát. Az utóbbi napok eseményei szerint mindez most különösen fontos, hogy a magyarok hallassák a hangjukat: Ukrajna politikai okokból nem indította újra az olajszállítást Magyarország felé, miközben a brüsszeli vezetés Ukrajna oldalára állt”

– írta meg a Magyar Nemzet  Hidvéghi Balázs parlamenti államtitkár posztja alapján.

A politikus videóüzenetében arról beszélt, hogy Magyarország komoly fenyegetés és nyomásgyakorlás célpontjává vált, és ezért most nem lehet hallgatni. Hozzátette, a kormány arra kéri a magyarokat, hogy álljanak ki a Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum ellen, és csatlakozzanak a nemzeti petícióhoz.

A petíció három pontban ad lehetőséget a vélemény kifejezésére:

  • Nem az orosz–ukrán háború finanszírozására!
  • Nem Ukrajna tízéves támogatására!
  • Nem a rezsiárak emelkedésére!

Orbán Viktor miniszterelnök korábban kiemelte, hogy Ukrajna EU-tagsága közvetlen katonai konfliktust jelentene Oroszországgal, ezért kívül kell maradnia az unióban, különben Magyarország folyamatos háborús veszélynek lenne kitéve.

„Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai ­Unión, beengedni őket életveszély, és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent”

– fogalmazott.

A Magyar Nemzet megjegyzi, hogy a nemzeti petíció nem az első alkalom, hogy a kormány az emberek véleményét kéri ki fontos ügyekben: az elmúlt években a nemzeti konzultációk során gazdasági és társadalmi kérdésekben több millió magyar mondta el véleményét, és túlnyomó többségben támogatták a kormány álláspontját.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

nemzeti petícióorosz–ukrán háborúUkrajna uniós tagsága Orbán Viktor

