Fenyegetőzésbe kezdett az ukrán külügyminiszter a pénzmosás gyanújával elfogott ukrán állampolgárok ügyével kapcsolatban

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en arról írt, hogy szerinte Magyarország „túszul ejtette” a Budapesten előállított hét ukrán állampolgárt, és az ügyet politikai zsarolásként értékelte. Ezen kívül „állami banditizmussal” vádolta Budapestet, és szankciók lehetőségét is kilátásba helyezte. A magyar hatóságok eközben azt közölték: a pénzszállítók több tízmillió dollárt, eurót és aranyat vittek volna Ukrajnába. A diplomáciai feszültség tovább nő, Kijev már azt javasolja állampolgárainak, hogy egyelőre kerüljék a Magyarországra utazást.

Andrij Szibiha közölte, hogy a magyar tisztségviselők pénteki politikai nyilatkozatai azt mutatják, hogy a hét ukrán állampolgár budapesti őrizetbe vétele Magyarország zsarolásának és választási kampányának része volt – számolt be az Index.

„Orbán mai, Ukrajnával kapcsolatos követeléseinek listája különösen beszédes. Ez általában akkor történik, amikor embereket ejtenek túszul: követeléseket fogalmaznak meg. Nem fogjuk eltűrni ezt az állami banditizmust. Mindenkit felelősségre fogunk vonni, aki részt vett állampolgáraink túszul ejtésében és fogva tartásában” – fogalmazott az ukrán külügyi tárca vezetője.

Hozzátette, fenntartják a jogot arra, hogy megfelelő lépéseket tegyenek, beleértve szankciók és egyéb korlátozó intézkedések kezdeményezését is.

Emellett ismételten követelik, hogy Magyarország hagyjon fel Ukrajnának a magyar belpolitikai és választási kampányába való belerángatásával.

Kinyilvánította, hogy határozott reakciókat várnak partnereiktől. Összehívják a külföldi diplomáciai képviseletek vezetőit is az ukrán külügyminisztériumba, hogy „tájékoztassuk őket Magyarország elfogadhatatlan lépéseiről, cáfoljuk az abszurd vádakat, és támogatást kérjünk a felelősségre vonás érdekében”.

Orbán Viktor: Zelenszkij azért fenyeget, mert ukránbarát kormányt akar Magyarországon

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjúja elején elmondta, hogy nem esett jól neki Volodimir Zelenszkij csütörtöki életveszélyes fenyegetése. Azt is hozzátette: „állami banditizmus, amit az ukránok művelnek az olcsó orosz olaj elzárásával”. Orbán Viktort arról is kérdezték, ki fogja előbb félrerántani a kormányt a jelenlegi helyzetben, Budapest vagy Kijev. A kormányfő minderre úgy reagált: „Előbb fogynak ki az ukránok a pénzből, mint mi az olajból.”

Zelenszkij fenyegetőzését az Európai Bizottság is elfogadhatatlannak tartja.

Az érintett személyeket kiutasítják Magyarország területéről

Magyarország Kormánya közösségi oldalán képek, majd egy videó is megejelent arról, ahogy dollár- és eurókötegek, valamint aranytömbök kerülnek elő egy pénzszállító autóból. A gyanú szerint hét ukrán állampolgár – köztük egy egykori titkosszolgálati tábornok – két páncélozott járművel 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállított Ausztria felől Magyarország területén keresztül Ukrajna irányába.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az ügyben büntetőeljárást indított, a hatóságok pedig úgy döntöttek, hogy az érintett személyeket kiutasítják Magyarország területéről, amíg a nyomozás folytatódik.

A NAV közleménye szerint a március 5-én előállított hét ukrán állampolgár tevékenységét az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka irányította, helyettese pedig az ukrán légierő egykori őrnagya volt. A csoport munkáját több katonai tapasztalattal rendelkező személy segítette.

Kapcsolódó tartalom Kiutasították Magyarországról a pénzszállítási ügyben érintett ukrán állampolgárokat

A hatóságok szerint a most feltárt szállítmány csak része lehet annak a jelentős pénz- és aranymennyiségnek, amelyet az idei évben Magyarországon keresztül vittek Ukrajna irányába.

A NAV közlése alapján 2026 eleje óta több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak át az országon.

A nyomozást a Terrorelhárítási Központ bevonásával végzik, és az eljárás kezdetén értesítették az ukrán konzuli szolgálatot is.

Szijjártó Péter: A kormány választ követel Ukrajnától a magyarországi készpénzszállítmányok ügyében

Az ügy kapcsán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megszólalt. Facebookon közzétett videójában arról beszélt, hogy több súlyos kérdés merül fel az esettel kapcsolatban.

„Számos kérdés merül fel, például hogy miért szükséges ekkora mennyiségű készpénzt készpénzben szállítani, miért Magyarországon keresztül, és kinek a pénzéről van szó. Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó” – fogalmazott a tárcavezető.

Kiemelt kép: Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)