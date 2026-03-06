Felkerült Ukrajna ellenségeinek „halállistájára” a TEK főigazgatója, Orbán Viktor korábbi főtestőre

Felkerült az Ukrajna ellenségeit listázó Mirotvorec (Béketeremtő) nevű, civil aktivisták által működtetett honlapra Hajdu János, a magyar Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatója, Orbán Viktor miniszterelnök egykori főtestőre pénteken.

Az oldalon olvashatók szerint Hajdu János azért került fel a listára, mert „részt vett ukrán állampolgárok elrablásában és Ukrajnához tartozó állami pénzeszközök és speciális járművek eltulajdonításában, továbbá olyan tudatos cselekményekért, amelyek a nemzetek és államok közötti ellenségeskedés szítására irányulnak”.

Hajdu Jánosról annyit tett közzé a honlap, hogy a 2010. szeptember 1-jén kelt kormányrendelettel lett a TEK igazgatója, korábban pedig Orbán Viktor személyi testőrségének vezetője volt civilként, valamint a Fidesz biztonsági igazgatójának tisztét is betöltötte.

A forrásokban a Mirotvorec első helyen idézi Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pénteki X-bejegyzését, amelyben a tárcavezető – az oldalon olvasható szöveg szerint – „Magyarország lépéseit túszejtésnek, pénzrablásnak, állami terrorizmusnak és zsarolásnak nevezte”.

Idézi továbbá a Jevropejszka Pravda ukrán hírportált, amely hivatkozva a TSZN ukrán hírtelevízió diplomáciai körökből származó információira, azt írta, hogy „az Oscsadbank ukrán állami pénzintézettől ellopott pénzszállító autókat a Magyar Terrorelhárítási Központ egy zárt területén rejtették el”.

Pénzmosás gyanújával indított eljárást a NAV

Magyarország Kormánya közösségi oldalán először képek, majd egy videó is megejelent arról, ahogy dollár- és eurókötegek, valamint aranytömbök kerülnek elő egy pénzszállító autóból. A gyanú szerint hét ukrán állampolgár – köztük egy egykori titkosszolgálati tábornok – két páncélozott járművel 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállított Ausztria felől Magyarország területén keresztül Ukrajna irányába.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az ügyben büntetőeljárást indított, a hatóságok pedig úgy döntöttek, hogy az érintett személyeket kiutasítják Magyarország területéről, amíg a nyomozás folytatódik.

A NAV közleménye szerint a március 5-én előállított hét ukrán állampolgár tevékenységét az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka irányította, helyettese pedig az ukrán légierő egykori őrnagya volt. A csoport munkáját több katonai tapasztalattal rendelkező személy segítette.

A hatóságok szerint a most feltárt szállítmány csak része lehet annak a jelentős pénz- és aranymennyiségnek, amelyet az idei évben Magyarországon keresztül vittek Ukrajna irányába.

A NAV közlése alapján 2026 eleje óta több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak át az országon.

A nyomozást a Terrorelhárítási Központ bevonásával végzik, és az eljárás kezdetén értesítették az ukrán konzuli szolgálatot is.

Szijjártó Péter: A kormány választ követel Ukrajnától a magyarországi készpénzszállítmányok ügyében

Az ügy kapcsán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megszólalt. Facebookon közzétett videójában arról beszélt, hogy több súlyos kérdés merül fel az esettel kapcsolatban.

„Számos kérdés merül fel, például hogy miért szükséges ekkora mennyiségű készpénzt készpénzben szállítani, miért Magyarországon keresztül, és kinek a pénzéről van szó. Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó” – fogalmazott a tárcavezető.

