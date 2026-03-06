„Ez egy határ átlépése!” – Az AfD elnöke is felháborodását fejezte ki Zelenszkij Orbán Viktor elleni fenyegetéséről

Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnöke az közösségi oldalán fejtette ki véleményét Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orábn Viktornak címzett életveszélyes fenyegetéséről.

„Zelenszkij – a német szövetségi kormány és az EU kiemelt partnere – nyíltan azzal fenyegeti Magyarország államfőjét, Orbán Viktort, hogy katonái »meglátogatják« Őt a magáncímén. Ez egy határ átlépése!” – írta az X-platformon Alice Weidel.

Selensky – der Premiumpartner der deutschen Bundesregierung und der EU – droht dem Staatsoberhaupt Ungarns Viktor Orban offen mit dem „Besuch“ seiner Soldaten an Orbans Privatadresse. Ein Dammbruch. https://t.co/DnmJY2zct2 — Alice Weidel (@Alice_Weidel) March 6, 2026

Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort

Ahogy arról a hirado.hu-n is beszámoltunk, Volodimir Zelenszkij az eddigi legdurvább fenyegetését intézte Orbán Viktor magyar miniszterelnökhöz, aki a Barátság kőolajvezeték újraindításáig továbbra sem hajlandó támogatni az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hitelt az Európai Unióban. Zelenszkij csütörtökön egyeztetést folytatott az ukrán miniszteri kabinet tagjaival, amelyet követően Julija Szviridenko kormányfővel közösen a sajtó kérdéseire válaszolt. Az eseményen az ukrán államfő félreérthetetlen utalással, ismételten Orbán Viktort bírálta, és mindeddig a legélesebben megfenyegette.

Az ukrán elnök a sajtótájékoztatón kijelentette: amennyiben Orbán Viktor nem hagyja jóvá az Unióban az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hitelt, közzéteszi a címét az ukrán fegyveres erőknek.

„Reméljük, hogy egy bizonyos személy nem fogja blokkolni az Európai Unióban a 90 milliárdos hitelt vagy annak az első részletét, és akkor az ukránoknak lesz fegyvere. Másképp megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a fiainknak, hadd hívják fel és beszéljenek vele a saját nyelvükön”

– mondta.

Zelenszkij emellett lényegében beismerte, hogy azért zárta el a Barátság kőolajvezetéket, hogy beavatkozzon a magyarországi, áprilisi országgyűlési választásokba. Mint fogalmazott:

„Ami pedig azt illeti, mikor áll helyre: őszintén szólva, én személy szerint nem állítanám helyre. Ez az én álláspontom. Elmondtam az európai vezetőknek és azoknak is, akik ezzel kapcsolatban hívtak, valamint az Európai Unió vezetésének is, mert ez orosz olaj. Vannak elvek, amelyeknek nincs ára. Ők ölnek bennünket, nekünk pedig olajat kellene adnunk Orbánnak, mert szegény, enélkül nem tud választást nyerni? Ez az én álláspontom.”

Orbán Viktor Zelenszkij fenyegetésére: Életveszélyes fenyegetésekkel sem lehet engem eltántorítani!

Orbán Viktor a fenyegetésre úgy reagált, hogy a vita nem róla szól, hanem Magyarország energiaellátásáról, és minden politikai eszközt be fog vetni az ukrán olajblokád letöréséért. Ezt a kormányfő a közösségi oldalán is közzétette, amelyre Alice Weidel reagált. Orbán Viktor miniszterelnök Bohár Dániel kérdésére válaszolva világossá tette: Magyarországot nem lehet kényszeríteni vagy zsarolni az energiabiztonság kérdésében. A miniszterelnök szerint az ukránok olajblokád alá vették Magyarországot, amit a kormány minden eszközzel ki akar védeni.

„Az energia belpolitikai ügy, zsebbe vág minden magyar családnak. Ha nem védjük meg magunkat, a magyarok fizetik meg az árát. Ezért meg fogjuk védeni magunkat, és ezt le fogjuk törni, az olajblokádot le fogjuk törni, és semmilyen fenyegetéssel, életveszélyes fenyegetésekkel sem lehet engem ettől eltántorítani” – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Zelenszkij kiírta magát a civilizált vezetők világából

Több kormánypárti politikus is reagált a kirívó esetre, többek között Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Fidesz országjárásának pécsi állomásán tartott sajtótájékoztatóján azt mondta: ma Zelenszkij elnök a Tisza legfőbb szövetségese, aki mindenképpen kiírta magát a civilizált állami vezetők sorából.

Orbán Viktor: Zelenszkij azért fenyeget, mert ukránbarát kormányt akar Magyarországon. Én csak útban vagyok

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádióban is megerősítette: Kijev akkor tudja elérni a követeléseit, ha Magyarországon létrejön egy ukránbarát kormány és egy ukránbarát vezető.

„Nem teljesítjük azt, hogy leváljunk az orosz energiaforrásokról, nem fizetünk más háborújába, és nem engedjük, hogy csatlakozzanak az Európai Unióhoz. Ezeket a követeléseket akkor sem teljesítjük, ha életveszélyesen megfenyegetnek” – fogalmazott.

Orbán Viktort arról is kérdezték, ki fogja előbb félrerántani a kormányt a jelenlegi helyzetben, Budapest vagy Kijev. A kormányfő minderre úgy reagált:„Előbb fogynak ki az ukránok a pénzből, mint mi az olajból.”

„Orbánt le kell kaszabolni” – Tisza párti kommentelők az Orbán Viktor életét fenyegető hírre reagálnak

A Mandiner szerint körülbelül ötféle reakciót váltott ki a Tisza Párt támogatói részéről a Telex beszámolója Zelenszkij fenyegetőzéséről:

volt, aki azt is kétségbe vonta, hogy az ukrán államfő valóban megfenyegette volna Orbán Viktort, tagadják a nyilvánvalót, illetve valamiféle félrevezetést gyanítottak;

egyesek szerint teljesen rendben volt az ukrán államfő kijelentése;

voltak, akik méltatlankodtak a súlyos kijelentések kapcsán, mert szerintük az a Fidesz malmára hajtja a vizet az áprilisi választáson;

a harmadik irányzat képviselői valamiféle mestertervet látnak a dolog mögött, és azt képzelik, hogy Orbán Viktor erre hivatkozva akarná valamiért elhalasztani a voksolás időpontját;

míg voltak, akik kerek perec elítélték Zelenszkij hozzáállását, és elégtételt követeltek az elhangzottakért.

Voltak olyanok is, akik egyetértettek az ukrán elnök fenyegetőzésével, egy kommentelő például azt írta: „Orbánt kell lekaszabolni”.

Kiemelt kép: Alice Weidel, az ellenzéki Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnöke (Fotó: MTI/EPA/Hannibal Hanschke)