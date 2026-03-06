Europol: Megnőtt a terrorfenyegetettség, az iráni alvó sejtek bármikor aktivizálhatják magukat Európában

Nőtt a terrorfenyegetettség az Európai Unióban az iráni háború hatására – közölte az Europol bűnüldöző ügynökség az Euractivnak. „Ha az irániak kétségbeesésbe jutnak, kaotikus terrorizmushoz folyamodhatnak – amelyben független sejtek, akiknek nincs közvetlen kapcsolatuk Teheránnal, szabadon cselekednek” – mondta egy hírszerzési forrás.

A portál idézi az ügynökség szóvivőjét, aki kifejtette: „az EU területén a terroristák és erőszakos szélsőséges fenyegetettség szintje megemelkedett”.

„Ez megnyilvánulhat magányos szereplők vagy kis, önindított sejtek által végzett hazai radikalizáció formájában”

– mondta Jan Op Gen Oorth, az Europol szóvivője, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az online tartalmak gyors terjesztése gyorsíthatja a rövid távú radikalizációt az EU-ban élő diaszpórák és migrációs hátterű közösségekben.

Az Európai Bizottság a héten úgy döntött, hogy fokozza az együttműködést az Europollal az Ali Hámenei legfelsőbb vezető likvidálását követő iráni megtorlástól tartva.

„Ha az irániak kétségbeesésbe jutnak, kaotikus terrorizmushoz folyamodhatnak – amelyben független sejtek, akiknek nincs közvetlen kapcsolatuk Teheránnal, szabadon cselekednek”

– mondta egy hírszerzési forrás az Euractivnak. Az Europol azt is közölte, hogy aggódik amiatt, hogy az Irán által irányított terrorszervezetek is aktiválódhatnak.

„Ezek a szereplők közé tartozik az úgynevezett ‘Ellenállás tengelye’ és a bűnszövetkezetek, amelyeket iráni biztonsági intézmények irányítása alatt értékelnek”

– jegyezte meg az Europol tisztviselője, szerinte a terrorszervezetek műveletei magukban foglalhatják a terrortámadásokat, a megfélemlítési kampányokat és terrorizmus finanszírozását, valamint kibertámadásokat, dezinformációs kampányokat, de még online csalásokat is. Az iráni terrorállam elleni hadműveletek kiterjedésével kapcsolatban az izraeli hadsereg (IDF) korábban – ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán – azt közölte, hogy

a hadműveletek még egy-két hétig tarthatnak, ezidő alatt több ezer iráni rezsimhez tartozó célpontot terveznek megtámadni.

Azt is közölték, hogy a hadműveletekben Izrael és az Egyesült Államok szorosan együttműködik, a feladatokat pedig földrajzi területek és célponttípusok szerint osztják meg egymás között.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: hirado.hu)