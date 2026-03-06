Ellenpont: Ukránok a Tisza Párt környékén, így támogatja Magyar Péter kampányát Zelenszkij

Miután teljes erővel szálltak be a magyar választási kampányba az ukránok, a kétarcú Magyar Péter mellett és január végén leállították a Barátság kőolajvezetéket, a brüsszeli vezetők a Müncheni Biztonsági Konferenciára rendelték a Tisza Párt elnökét, ahol a nyugati háborúpárti vezetők közreműködésével Zelenszkijjel is egyeztetett – erről ír az Ellenpont. Az oknyomozó portál szerint összefüggést lehet felfedezni Magyar Péter müncheni tárgyalásai és a magyar–ukrán kétoldalú kapcsolatok rohamos romlása között az elmúlt időszakban.

Mint kiemelték, Ennek eddigi csúcspontja volt az, hogy

Zelenszkij azzal fenyegette meg Orbán Viktort, hogy katonákat küld Magyarországra, hogy „a saját nyelvükön beszéljenek vele” – vagyis, hogy megöljék.

Az Ellenpont az elmúlt hónapokban rengeteg összefonódást talált a Tisza Párt és az ukrán vezetés között, említették itt az ukránok által fejlesztett Tisza Világ-applikáció körül kialakult botrányt, valamint szerintük nem véletlenül jelentek meg ukrán kémek – mint például a Magyarországról kiutasított Ceber Roland Ivanovics – Magyar Péter mellett, és nyilvánvalóan nem véletlen a Barátság vezeték leállításának időpontja sem. Az Ellenpont szerint

Zelenszkijék minden lépése Magyar Péter kampányának érdekeit szolgálja.

Kifejtették, Magyar Pétert a szó minden értelmében a magyar Zelenszkijnek tekintik Ukrajnában és az ukránpárti nemzetközi nyilvánosságban is. Dmitro Tuzsanszkij ukrán politológus már 2024-ben kifejtette, hogy Magyar Péter ugyanolyan, mint az ukrán elnök. Kijelentette:

a Tisza elnöke „fekete hattyú”, mint Zelenszkij volt abban az évben, amikor megnyerte a választást.

Azóta pedig a tényfeltáró újság szerint teljesen világossá vált, hogy Magyar Péter nem csak a megjelenésében hasonlít Zelenszkij elnökre, de valójában ugyanazzal a politikai háttérrel és azonos célokkal került a politikába, mint az ukrán elnök.

A Barátság kőolajvezeték leállítása is így kerül a képbe, Ukrajna ugyanis a magyar energetikai infrastruktúrát akarja ellehetetleníteni, és minden jel arra utal, hogy a közeljövőben ennél is súlyosabb támadásokra készülnek.

Erre utal Zelenszkij halálos fenyegetése Orbán Viktornak.

Emlékeztettek, Zelenszkij már 2023 óta tervezheti a Barátság-kőolajvezeték elleni támadást, hiszen a Pentagon-iratok szerint már ekkor felvetette a vezeték felrobbantásának ötletét, hogy ezzel álljon bosszút Magyarországon.

„Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajnának egyszerűen fel kellene robbantania a csővezetéket, mert ezzel tönkre tudná tenni Orbán Viktor magyar miniszterelnök iparát, ami erősen az orosz kőolajra épül ”

– idézte az Ellenpont a The Washington Post amerikai hírportált.

Az Ellenpont szerint a Barátság-kőolajvezeték elleni támadás lényegében egy közös Zelenszkij–Magyar Péter terv volt, ezt támasztja alá az is, hogy az Ellenpont szerint Zelenszkij a támadás terveit megosztotta Magyar Péterrel a Müncheni Biztonsági Konferencián. Hogy ez valóban így volt, nem sokkal később világosan tisztázódott, írja az Ellenpont. Zelenszkij ugyanis bevallotta, hogy Ukrajna február elején politikai okokból nem nyitotta újra a Barátság-kőolajvezetéket, azt is kijelentette, hogy

„hiszem, hogy Orbán vereséget szenved a választásokon”.

Magyar Péternek az ukránokkal való kapcsolatépítésében a titkosszolgálat mellett a hazai baloldali-liberális pártok is segítséget nyújtottak, Gelencsér Ferenc, a Momentum volt elnöke, jelenlegi frakcióvezető-helyettese, maga jelentette be, hogy személyesen egyezetetett Zelenszkij elnökkel, és beszéltek a Barátság-kőolajvezetékről is. Zelenszkij, mert MagyarPéter küldte. Gelencsér és Magyar tehát egyaránt tudhattak a tervről, azonban egyikük sem emelt szót ellene – tették hozzá.

A régi balliberális hátország összefonódása Zelenszkijjel és a Tisza Párttal egészen Korányi Dávid céghálójáig, valamint ennek zászlóshajóiig – az Estratos Digital GmbH-ig és a DatAdatig – nyúlik vissza, ezek a cégek már a 2022-es választások idején is jelentős mértékű amerikai tőkét juttattak a Márki-Zay Péter vezette Egységben Magyarországért nevű balliberális választási szövetségnek, a hódmezővásárhelyi polgármester még ugyanebben az évben, az ATV-nek adott interjúban ismerte el, hogy még júniusban, tehát a választások után két-három hónappal később is 4 milliárd dollárt kaptak az Egyesült Államokból.

Az Estratos a Lunda nevű adománygyűjtő platformmal közösen számos nemzetközi projektben jelenik meg – köztük a berlini Vitsche e.V. ukrán szervezet adatvédelmi nyilatkozatában is, ahol mindkét cég az adatkezelők között szerepel. Ez a kapcsolat már önmagában is figyelemre méltó, mivel a Vitsche nemcsak civil kezdeményezésként működik, hanem egyre inkább Zelenszkij kabinetjének politikai üzeneteit közvetíti Nyugat-Európában – írták. A Vitsche nemcsak Ukrajna mellett, hanem a magyar kormány ellen is rendszeresen fellépett. 2022 októberében a Momentum és Daniel Freund zöldpárti EP-képviselő társaságában tüntetett a berlini magyar nagykövetség előtt, az Orbán-kormányt bírálva.

Posztjaikban rendszeresen a magyar kormányt támadják, miközben Magyar Pétert és a „kormányváltás esélyét növelő” ellenzéki erőket nyíltan támogatják – tették hozzá.

Az Ellenpont emlékeztet a szervezet több nyilatkozatára is miszerint

„nem lehet béke bármi áron” – vagyis elutasítja a tűzszünetet és a háború lezárását célzó diplomáciai törekvéseket.

A cég kapcsolatban áll az International Renaissance Foundation (IRF) nevű NGO-val, amely kapcsolatokkal rendelkezik a Soros-hálózat szervezetei – Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF), Euromaidan Press – felé is.

Az ukrán Soros-alapítvány elnöke, Olekszandr Szuskó 2018 óta vezeti az intézményt. Szuskó nyíltan politikai szereplőként viselkedik: közösségi oldalain Orbán Viktort és a magyar kormányt támadó bejegyzéseket oszt meg, miközben Zelenszkij „Orbán megszégyenítéséről” szóló kijelentéseit is terjeszti – írja a portál.

A Tisza tehát egy teljes ukrajnai hálózat támogatását élvezi, mégpedig szó szoros értelemben – jelentette ki az Ellenpont.

Az Ellenpont emlékeztet, hatalmas médiavisszhangot és felháborodást keltett a Tisza Párt Tisza Világ nevű applikációja miatt kirobbant adatszivárgási botrány, amelynek során első körben közel 20 ezer, majd később 200 ezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra. Kifejtették, az internetre kikerült adatbázisból kiderült az applikáció egyik adminisztrátorának neve is, aki nem más, mint a PettersonApps egyik munkatársa, Tokar Miroslav ungvári webfejlesztő.

A PettersonApps azért is különösen érdekes választás az Ellenpont szerint, mert a cég vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh, nemcsak ismert Zelenszkij-támogató, hanem mert „civil” aktivistaként egy az ukrán hadsereg dróntechnológiáit fejlesztő szervezeténél tevékenykedik. Vagyis a magyar választópolgárok érzékeny adatai egy olyan külföldi vállalat kezébe kerülhettek, amely közvetlen kapcsolatban áll az ukrán hadsereggel. Így valós lehetőség, hogy az ukránok politikai vagy stratégiai célokra is felhasználják azokat– például választási befolyásolásra, célzott kampányokra vagy akár dezinformációs akciókra.

Annál is inkább fennáll ennek a veszélye, ugyanis kiderült, hogy az adatok egy olyan szervezet kezébe kerültek, amelyek szélsőséges ukrán soviniszta katonai egységekkel, és az ukrán hírszerzés legfelsőbb szintjeivel állnak kapcsolatban.

Az applikációt fejlesztő PettersonApps igazgatója, Oleg Osztroverh tagja a Defence Robotics UA nevű jótékonysági alapítvány felügyelőbizottságának. Saját bemutatkozása szerint a Defense Robotics UA egy non-profit szervezet, amely felgyorsítja a robotizált rendszerek integrálását az Ukrán Fegyveres Erőkbe. Utóbb az is kiderült, hogy számos módon, pénzzel és technológiával is támogatják az ukrán hadsereget.

Az említett alapítvány érdekessége, hogy saját bevallása szerint szoros partnerséget ápol a Da Vinci Farkasai zászlóalj robotizált rendszerekkel foglalkozó egységével, amely a beszámolók szerint az egyik legvéresszájúbb nacionalista csoportosulás az ukrán fegyveres erők kötelékében. Az alapító, Kocjubailo halála után 2024. február 6-án Szerhij Filimonovot, becenevén Filját nevezték ki a zászlóalj új parancsnokává, aki a közismerten náci hagyományokat ápoló egységen belül is keményvonalas figurának nevezhető.

Szerhij Filimonov, a Tisza applikációját fejlesztő cég egyik partnere

Mindez azonban nem akadályozta meg Filimonovot abban, hogy jó kapcsolatokat építsen ki az ukrán vezérkarral. Ahogy azt egy felvétel is bizonyítja, a Da Vinci Farkasainak vezetője kifejezetten jó viszonyt ápol az ukrán titkosszolgálat, az SZBU korábbi vezetőjével, és mai napig befolyásos tisztjével, Vaszil Maljukkal.

Filimonov és Maljuk láthatóan jó viszonyt ápolnak

A Tisza Párt adatgyűjtő applikációja mögött tehát egy olyan fejlesztői gárda áll, amelynek a kapcsolatrendszere egészen az ukrán polgári hírszerzésig ér. És nem ez az egyetlen kapcsolódása Magyar Péternek az ukrán szolgálatokkal.

Ukrán kémek bukkantak fel a Tisza Párt környékén

Ilyen előzmények után meg sem lepődünk már azon, hogy az ukrán kormányerők közvetlenül is beszálltak Magyar Péter kampányába. A Tisza elnöke 2024 júliusában Kijevbe látogatott, útja során Volodimir Zelenszkij párttársával, Ceber Roland Ivanoviccsal is találkozott, akit később a testvérének is nevezett. Mellette kísérője volt egy másik gyanús hátterű figura is, a hadkötelezettség ellenére az országban szabadon, a besorozás veszélye nélkül mozgó Skirják Krisztián. A férfi a hivatalos kijevi háborús propaganda egyik legaktívabb szószólója és egy látszólag magyar, valójában kijevi célokat szolgáló Facebook-csoportnak, az Ukrajnai Magyaroknak az arca. Magyart tehát a teljes ukrán ügynökkör behálózta.

Kettejük közül a fontosabb munkát Ceber végzi, akit már tavaly ősszel kiutasították hazánkból, és ma már beutazási és tartózkodási tilalom alatt áll kémkedés miatt. A sajtóban megjelent hírek szerint Ceber az ukrán titkosszolgálatok érdekeit kiszolgálva, a hálózatok szokásos profi módszereivel kommunikál a Facebookon, ukrán nyelven is sorozatos propagandát fejt ki a Zelenszkij-féle politika érdekében, egyúttal a Tisza Párt kommunikációját is támogatja.

Az Ellenpont több cikkében is felhívta arra a figyelmet, hogy Ceber és Skirják összehangoltan támadta aktuális ügyekben a magyar kormányzatot.

Ceber a teljes ellenzéket behálózta, míg végül Magyar Péter mellett kötött ki:

először Mesterházy Attila mellett bukkant fel 2022-ben,

majd a Momentum parlamenti frakcióját látta vendégül, akik azóta Magyar Péter elkötelezett szövetségesei lettek.

Végül Karácsony Gergellyel vette fel a kapcsolatot, mielőtt Magyar Pétert vezette körbe Ukrajnában 2024 nyarán, majd Tisza Szigetet alapított tavaly augusztusban.

Az ő megjelenése a baloldal mellett azért is rendkívül érdekes, mert a nemzetközi hálózatokba vele együtt kerültek be azok a magyarországi szereplők, akik most így vagy úgy a Tisza mögött állnak.

Ceber Roland, Magyar Péter ukrán kém testvére

Tolonganak az ukrán kémek Magyar Péter környékén

Ceber Roland Ivanovics és a hozzá kapcsolódó magyar politikai kör mellett egy másik ukrán kémként azonosított férfi is felbukkant a Tisza Párt környékén, méghozzá Holló István.

Hollóval kapcsolatban a hatóságok megállapították, hogy a magyar energetikai infrastruktúrával kapcsolatban folytatott hírszerzői tevékenységet, amely különösen érdekes annak fényében, hogy Ukrajna később éppen a Barátság-kőolajvezeték elzárását használja fel zsarolási alapként.

Az Ellenpont nyomozásából pedig az is kiderült, hogy Holló István nemcsak az SZBU-val köthető össze, hanem az amerikai baloldallal is.

Egyik kapcsolata Penny Pritzker milliárdos , aki Joe Biden által kinevezett ukrajnai újjáépítési biztos volt. Beágyazottságát a demokrata párti érdekkörökbe mi sem bizonyítja jobban, minthogy az Obama Foundation felügyelőbizottsági tagja is.

Másik kapcsolata, Geoffrey Pyatt még ennél is érdekesebb múlttal rendelkezik: az Obama-kormány alatt energetikai miniszter-helyettesként szolgálta az amerikai baloldalt, majd ukrajnai nagykövet volt 2016-ig, és a Biden-klán ukrajnai beavatkozásának idején képviselte az amerikai érdekeket. Egész konkrétan Pyatt volt az, aki nyomást helyezett az ukrán kormányra Viktor Sokin főügyészt leváltását követelve, miután az nyomozást indított Joe Biden fia, Hunter Biden ellen. Ez volt a hírhedt Burisma-ügy, amelynek kapcsán az Euromajdant követően először bukott ki a nemzetközi sajtóban, hogy a globalista balliberális hálózatnak komoly érdekeltségei vannak Ukrajnában.

Pyatt és Porosenko elnök egyeztet

Az ebben a szövevényes hálóban navigáló Holló a Tisza aktivistahálózatának környékén is felbukkan.

Holló egy UDP Europe (korábban Business Shipping Company Kft.) nevű vállalat vezető tisztségviselőjeként került kapcsolatba a cég egyik kapcsolt vállalkozásának vezető tisztségviselőjével, Nikoletti Andrással.

Nikoletti András elkötelezetten ellenzéki érzületű, közösségi felületén rendszeresen bírálja a kormányzatot és nyíltan szimpatizál Magyar Péterrel. Lánya, Nikoletti Petra a Szaletly étterem üzemeltetője oldalán rendre ellehetetlenedésről ír, kormánykritikus posztokat oszt meg, egy fórumbeszélgetésből pedig az is kiderül, hogy egy Vác környéki Tisza Sziget tagja. Nikoletti Petra férje és anyósa is ukrán származású.

Ruszin-Szendi Romulusz ukrán kapcsolatai

Magyar Péter mellett jól látható, hogy más tiszások is kapcsolatot ápolnak az ukrán vezetéssel. Nem véletlenül kerülhetett a Tisza Pártba Ruszin-Szendi Romulusz sem, aki dicsekszik is kiváló ukrán kapcsolataival – írják.

A Honvédelmi Minisztérium belső vizsgálata kimutatta, hogy Ruszin-Szendi már vezérkari főnökként – a kormánytól kapott utasítással szembe menve – részrehajlóan Ukrajna-barát álláspontot képviselt a NATO-üléseken.

A NATO vezérkari üléseken az akkori vezérkari főnök a saját Ukrajna-párti álláspontját rendszeresen elmondta, a kormány álláspontjának megfelelő elemeket viszont nem. Miközben a jelentéseiben „a magyar kormányzati álláspontot tükröző háborúellenes narratívát jelenítette meg, a NATO ülésein valójában Ukrajna-barát álláspontot képviselt, sőt felszólalásait a »Slava Ukraina!« (Dicsőség Ukrajnának!) kifejezéssel zárta” – állapította meg a vizsgálat, emlékeztet az Ellenpont.

Bár korábban Ukrajna mellett szólalt fel, mostanában azt bizonygatja, hogy a háború nem is létezik, a magyar kormány pedig csak riogatásra használja békepárti kampányát. A Tisza háborús tanácsadója egyértelmű, hogy azért akarja letagadni az ukrán fenyegetést, mert ezzel akarja eltitkolni, hogy pártja mindenben Kijev követeléseit és Brüsszel utasításait követi.

Az igazság azonban az, hogy Magyar Péter fegyveres politikusa igenis szoros kapcsolatot ápol az ukrán hadigépezet elemeivel. Ruszin-Szendi az ukrán kém Holló Istvánnal két alkalommal is találkozott, ezt ő maga is kénytelen volt elsimerni, bár megpróbálta elbagatellizálni a találkozót – tették hozzá.

Ruszin-Szendi kapcsolatban állt Ceber Roland Ivanoviccsal is, aki ellen azután rendeltek el beutazási és tartózkodási tilalmat Magyarországon, hogy találkozót szervezett külföldi fegyverkereskedők és Ruszin-Szendi között, írták.

A Magyar Nemzet tényfeltáró cikke szerint Ruszin-Szendit egyenesen egy ukrán titkosszolgálati kapcsolatokkal rendelkező magyar baloldali fegyverkereskedelemből meggazdagodó nagyvállalkozó, Wéber János „vásárolta be” a Tisza Pártba. A lap szerint Ruszin-Szendi 2024 novemberében kereste meg Magyar Pétert, és pénzt is vitt magával, a kapcsolatfelvételt pedig Wéber János és Holló István is támogatta, fűzték hozzá.

Nem véletlenül küldhették Ruszin-Szendit a Tisza Pártba, ő ugyanis már vezérkari főnökként – a kormány elől titkolva – nagyon közeli kapcsolatba került az ukrán vezetéssel. Ruszin-Szendi 2022-ben engedélyt kért, hogy Ukrajnába látogasson Valerij Zaluzsnij ukrán főparancsnok meghívására.

Zaluzsnij és Ruszin-Szendi jól kijöttek egymással

Ruszin-Szendi feladata az lett volna, hogy pontos információkat szerezzen a háborúval kapcsolatban. Több napos látogatása alatt azonban gyanúsan sok helyen járt, többek között Odesszában, Dnyipróban, Krivij Rihben, Mikoljivban, Harkivban, Csernyihivben, valamint Irpin és Borodyanka városában is. Annak ellenére, hogy Ruszin-Szendinek kötött mandátuma volt és csak katonákkal találkozhatott volna, politikusokkal, tartományi és helyi vezetőkkel is tárgyalt, ezt pedig eltitkolta a magyar kormány elől – írta az Ellenpont a Bennfentesre hivatkozva.

Nem véletlenül mondta később azt büszkén ukrajnai kapcsolatairól, hogy „ha odakerülünk, akkor lesznek telefonszámok. Lesznek telefonszámok (…) ha nagyon akarjuk, ezeket a telefonszámokat fel lehet éleszteni majd, amikor oda kerülünk…

Ilyen ukrán kapcsolati hálóval a háta mögött nem meglepő, hogy Magyar Péter egyáltalán nem ítélte el a Barátság-kőolajvezeték elzárását, és az ukránok zsarolását, most is csak egy ócskaszínjátékot játszik. A Tisza Párt teljes mértékben a kijevi vezetés lekötelezettje, és teljesen nyilvánvaló módon nem áll szándékában kiállni a magyar energiabiztonságot garantáló szállítási útvonalak helyreállítása mellett kiállni. Épp ellenkezőleg, egyértelmű, hogy Zelenszkij elnök éppen a Tisza Párt választási esélyeinek növelése érdekében zsarolja Magyarországot a Barátság-kőolajvezetékkel – szögezte le az Ellenpont.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)