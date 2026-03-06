Delegációt küld Magyarországra az ukrán jegybank vezetője az előállított pénzszállítók ügyében

A jegybankelnök pénteken közösségi oldalán közölte: „Azonnal intézkedünk az elfogott pénzszállítók és az Oschadbank lefoglalt járművei ügyében. Helyettesem, Alexei Saban és a bank munkatársai sürgősen Budapestre utaznak, hogy tisztázzák a helyzetet” – közölte az Index.

Elmondta azt is, hogy az ügyben levelet küldenek a partnereknek és a szabályozó hatóságoknak, különös tekintettel a pénzszállító szolgáltatások ellenőrzési eljárásaira az euróövezetben, valamint a magyar hatóságok intézkedéseire.

Pisnij közölte: Ukrajna hivatalos tájékoztatást kér a magyar hatóságoktól az Oschadbank alkalmazottainak őrizetbe vételéről, és hangsúlyozta:

„Az ukrán állampolgárok nem maradnak magukra ebben a helyzetben.”

Az ügy előzménye, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal csütörtökön hét ukrán állampolgárt – köztük egy korábbi titkosszolgálati tábornokot – állított elő. A két páncélozott pénzszállító autó 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállított volna Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül.

Az ügyben megszólalt Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter is, aki péntek reggel úgy fogalmazott: a magyar hatóságok „gyakorlatilag túszul ejtették” az ukrán állami takarékbank hét alkalmazottját.

Kiemelt kép: Andrij Pisnij (Fotó: X.com)