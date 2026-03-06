Beer Miklós nyugalmazott megyéspüspök: Legyen elég, a maga környezetében mindenki emberként tekintsen a másikra

A közösségi médiában osztotta meg gondolatait Beer Miklós , a Váci Egyházmegye nyugalmazott megyéspüspöke. Bejegyzésében a tavaszhoz és a természethez kapcsolódva fogalmazott meg gondolatokat, amelyet időzítésük alapján feltehetően a politikai konfliktusokra utalhatnak.

A püspök a természet megújulásáról írva kezdte bejegyzését. „Tavasz van. Éled a természet, és észre sem vesszük az élethez elengedhetetlen feltételeket, a levegőt, a vizet, az alkalmas hőmérsékletet” – fogalmazott.

Bejegyzésében a természet ajándékaira is felhívta a figyelmet, példaként említve a rügyező fákat, a gyümölcsöket és a bennük található vitaminokat, amelyek szerinte mind olyan értékek, amelyek nem az ember érdemei.

A nyugalmazott püspök üzenetét az alábbi gondolattal zárta:

„Nem körülöttünk forog a világ, hanem a részei vagyunk. És mi pusztítjuk. Egymást is. Szavakkal is. Legyen elég, és a maga környezetében mindenki emberként tekintsen a másikra!”

– írta bejegyzésében.

Kiemelt kép: Beer Miklós (Fotó: Facebook.com)