Beer Miklós nyugalmazott megyéspüspök: Legyen elég, a maga környezetében mindenki emberként tekintsen a másikra

A püspök a természet megújulásáról írva kezdte bejegyzését. „Tavasz van. Éled a természet, és észre sem vesszük az élethez elengedhetetlen feltételeket, a levegőt, a vizet, az alkalmas hőmérsékletet” – fogalmazott.
Bejegyzésében a természet ajándékaira is felhívta a figyelmet, példaként említve a rügyező fákat, a gyümölcsöket és a bennük található vitaminokat, amelyek szerinte mind olyan értékek, amelyek nem az ember érdemei.
A nyugalmazott püspök üzenetét az alábbi gondolattal zárta:
„Nem körülöttünk forog a világ, hanem a részei vagyunk. És mi pusztítjuk. Egymást is. Szavakkal is. Legyen elég, és a maga környezetében mindenki emberként tekintsen a másikra!”
– írta bejegyzésében.
Kiemelt kép: Beer Miklós (Fotó: Facebook.com)