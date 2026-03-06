Balázs Fecó tematikus hétvége a Dankó Rádióban

Március 7-én és 8-án Balázs Fecóra emlékezik a Dankó Rádió. Az 1951. március 2-án született Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekes, billentyűs és dalszerző születésének 75. évfordulója kapcsán dalválogatással és interjúrészletekkel tiszteleg munkássága előtt a magyar zene rádiója.

A Dankó Rádió tematikus hétvégéjén Balázs Fecó legismertebb dalai és szövegei csendülnek fel, emellett különleges felvételeket is hallhatnak majd a magyar rockzene egyik meghatározó alakjától. A Budapesten született zenész exkluzív bejátszókban mesél a gyermekkoráról, a labdarúgáshoz fűződő viszonyáról és 9. kerületi kötődéséről, illetve arról, mekkora hatással volt rá a The Beatles együttes.

A Neoton billentyűseként, majd a Korál együttes alapítójaként is ismert zenész a dallamos hard rock műfaj hazai meghonosítója lett. Az együttes országos ismertségét az 1981-es Táncdalfesztiválon előadott Homok a szélben című dal hozta meg. A Korál 1986-os feloszlását követően, az 1979 és 1984 között hatszor az év billentyűsének választott Balázs Fecó szólókarrierbe kezdett, filmzenéket komponált, oratóriumokat írt, valamint számos nagylemezt jelentetett meg. Nevéhez fűződik a Sitkei Rockfesztivál életre hívása, amely az egyik legnagyobb volumenű vidéki rockfesztivállá nőtte ki magát.

Az őszinte dalszövegeiről és szívből jövő dallamairól ismert Balázs Fecó 2020. november 26-án hunyt el. Dalai és gondolatai – ahogy ő fogalmazott: „Csak az évek múltak el, a többi nem…” – ma is velünk élnek, és generációk számára jelentik a hiteles, érzelmekben gazdag magyar rockzenét.

Balázs Fecó tematikus hétvége – március 7-én és 8-án a Dankó Rádióban.

Kapcsolódó tartalom Csondor Kata a szívére hallgatott, és mindent megváltoztatott egyetlen döntéssel

Kiemelt kép forrása: MTVA