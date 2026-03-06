Bajnokszív: kis híján amputálni kellett a lábát, de 17 nappal balesete után felállt a kerekesszékből Lindsey Vonn

Február nyolcadikán Lindsey Vonn amerikai műlesikló horrorisztikus balesetet szenvedett Cortina d'Ampezzóban a téli olimpián. A 2010-es játékok bajnoknőjének darabokra törött a bal sípcsontja, ötször kellett operálni, és sokáig úgy tűnt, amputálni kell a lábát. Most azonban 17 nappal a szörnyű bukás után felkelt a kerekesszékből, és elkezdte az edzéseket. Mindezt közösségi oldalán is megörökítette.

Lindsey Vonn már azzal is meglepte a sport szerelmeseit, hogy néhány nappal a térdszalagszakadása után rajthoz állt a milánói-cortinai téli olimpia lesikló versenyében, majd az edzésen olyan időt futott, hogy esélyesnek számított a győzelemre is. Egyesek felelőtlennek tartották, hogy nem lépett vissza a versenytől, mások azonban elismerték, bajnokhoz méltó szíve van, amely ebben a helyzetben is hajtotta előre.

A versenyben 13-as rajtszámmal, 13 másodperccel a rajt után a jobb karja beleakadt az egyik kapuba, és az esés következtében súlyosan megsérült. Mentőhelikopterrel szállították kórházba, néhány nap alatt ötször kellett műteni a több darabra tört bal sípcsontját, amelyet tizenkét csavarral rögzítettek. A bajnoknak számolnia kellett azzal az eshetőséggel, hogy amputálni kell a lábát.

Kórházi ágyáról három fotót osztott meg követőivel.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon L I N D S E Y • V O N N (@lindseyvonn) által megosztott bejegyzés

Erre végül nem került sor, hazatérhetett Beverly Hills-i otthonába, de kezdetben csak kerekesszékben tudott közlekedni.

Most azonban megjelent egy rövid videó az Instagramj oldalán, amelyen feláll a tolószékből, és elkezdi az edzést az konditeremben. Bő három héttel a balesete után.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon L I N D S E Y • V O N N (@lindseyvonn) által megosztott bejegyzés

„Most csak egyetlen dolog foglalkoztat, hogy újra egészséges legyek” – írta Vonn a bejegyzéséhez. „Nehéz idők ezek, de köszönettel tartozom, hogy egyáltalán élek. Egyik napról a másikra folytatom a küzdelmet” – zárta a bejegyzést.

Kiemelt kép: Lindsey Vonn olimpiai és világbajnok amerikai síző (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Jean-Christophe Bott)