Az Európai Bizottság elfogadhatatlannak nevezte Zelenszkij Orbánnak címzett kijelentését

A brüsszeli testület szóvivője, Olof Gill pénteken arról beszélt: az Európai Unió tagállamait nem lehet megfenyegetni – közölte a Telex.

Úgy fogalmazott:

„úgy hisszük, egyik részről sem hasznos vagy előremutató az efféle beszédmód a közös céljaink szempontjából”, majd hozzátette, hogy az Európai Bizottság szerint Zelenszkij mondatai „elfogadhatatlanok.”

A szóvivő közölte: jelenleg mind Magyarországgal, mind Ukrajnával párbeszédet folytatnak az ügyben, mivel a két ország között egyre élesebb retorika tapasztalható.

Az Európai Bizottság azt is jelezte, hogy értesültek a magyar hatóságok által elfogott ukrán pénzszállítmánnyal kapcsolatos hírekről, de erről egyelőre nincs részletes információjuk. Emellett figyelemmel követik a Barátság kőolajvezeték körül kialakult magyar–ukrán vitát is.

A vita hátterében az áll, hogy Zelenszkij korábban az Ukrajnának szánt uniós hitellel kapcsolatban úgy fogalmazott: „Reméljük, hogy nem blokkolja majd egy bizonyos személy az EU-ban a 90 milliárdot vagy annak az első részletét, és az ukrán katonák hozzájutnak a fegyverekhez. Máskülönben ennek az embernek a címét átadjuk a fegyveres erőknek – hívják fel, és beszéljenek vele ők a maguk nyelvén.”

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/AP/Michael Probst)