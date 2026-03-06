Alkotmányos puccskísérlet pártpolitikai köntösben – a Tisza autokratikus terveinek veszélyeiről

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, az elmúlt időszakban számos radikális közjogi és büntetőjogi színezetű, meghökkentő „reformjavaslatot” fogalmazott meg, amelyek látszólag a korrupció elleni harcot és a jogállamiság helyreállítását célozzák. Ezek az elképzelések azonban szinte kizárólagosan túllépik az alkotmányos kereteket, populista retorikára épülnek, és komoly kockázatot jelentenek a jogállamiság erodálódása szempontjából – immár egy új politikai erő részéről. A javaslatok mögött gyakran személyes bosszúvágy, intézményi destabilizáció és a hatalom gyors megszerzésének szándéka sejlik fel, miközben a részletek kidolgozatlansága és a jogi realitások figyelmen kívül hagyása miatt inkább kampányfogásoknak tűnnek, semmint komoly kormányzati programnak.

A „pártfunkcionáriusok” politikai eltávolítása: alkotmányos puccskísérletnek tűnő terv

Magyar Péter már 2024-ben hangoztatta, hogy hatalomra kerülve eltávolítaná a kétharmados többséggel kinevezett közjogi tisztségviselőket – köztük a köztársasági elnököt, a legfőbb ügyészt, az Alkotmánybíróság tagjait, a KEHI és az ÁSZ vezetőit –, akiket egységesen „pártfunkcionáriusoknak” bélyegzett. Ez a javaslat nem pusztán radikális, hanem egyenesen alkotmányellenes és a hatalmi ágak egyensúlyának szándékos felrúgására irányul.

Az Alaptörvény világosan rögzíti ezeknek a tisztségeknek a mandátumát és védelmét: a köztársasági elnököt öt évre, a legfőbb ügyészt kilenc évre, az Alkotmánybíróság tagjait és az ÁSZ elnökét tizenkét évre választja az Országgyűlés kétharmados többséggel. Ezek nem politikai kinevezések, hanem alkotmányos garanciák a függetlenség biztosítására. A 33/2012. (VII. 17.) AB határozat és az EJEB Baka kontra Magyarország ügyben hozott ítélete egyaránt megerősíti: a mandátum idő előtti, politikai indokú megszüntetése sérti a jogállamiságot és a személyi függetlenséget.

Magyar Péter terve tehát nem közjogi reform, hanem intézményi tisztogatás lenne, amely precedenst teremthetne bármely jövőbeli többség számára a riválisok eltávolítására. Ez nem a jogállamiság helyreállítása, hanem annak végleges lerombolásának első lépése.

Az ügyészség „felszabadítása”: implicit beismerés a politikai irányításról?

A 2026. március 2-i sajtótájékoztatón Magyar Péter kijelentette, hogy a választás után „felszabadul” az ügyészség. Ez a megfogalmazás implicit módon azt sugallja, hogy az ügyészség jelenleg politikai irányítás alatt áll – és ugyanez a politikai irányítás a Tisza hatalomra kerülése esetén is alkalmazható lenne, csak más célokkal.

Az Alaptörvény 29. cikk (1) bekezdése és az Ügyészségről szóló törvény egyértelműen rögzíti az ügyészség függetlenségét: sem intézményi, sem személyi szinten nem utasítható konkrét döntésekre. Magyar Péter „felszabadítási” retorikája nem a függetlenség védelmét szolgálja, hanem azt sugallja, hogy az ügyészség eszközként használható politikai célokra – most éppen az előző hatalom leszámolására. Ez a megközelítés nem oldja meg a problémát, hanem perpetuálja: az egyik politikai befolyás helyébe egy másik lépne, ráadásul bosszúálló jelleggel. A legfőbb ügyész leváltásának fenyegetése – amelyhez kétharmad és elnöki hozzájárulás kell – csupán populista blöff, amely a jogi realitások teljes ignorálását mutatja.

Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal: bosszúintézmény álcázva

Magyar Péter egyik legellentmondásosabb javaslata egy új, szuperhatóság létrehozása, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal, amelynek “ügyfelei” közé konkrétan megnevezett politikusokat (pl. Lázár Jánost) sorolt. Ez a terv nem a korrupció elleni harc, hanem célzott vagyonelkobzás politikai alapon.

Az Alaptörvény XIII. cikke szigorúan védi a tulajdonjogot: kisajátítás csak törvényben szabályozott, közérdekű esetben, teljes kártalanítással lehetséges. A vagyonelkobzás kizárólag büntetőeljárásban, bírósági döntéssel történhet (Btk. 74. §, Be. 308–309. §). Egy új végrehajtó hivatal létrehozása, amely politikai alapon döntene vagyon elvonásáról, megkerülné az igazságszolgáltatást, és alkotmányos katasztrófát okozna. Még a korábbi igazságügyi miniszter, Bárándy Péter is szükségtelennek nevezte ezt a hivatalt, hangsúlyozva, hogy a meglévő intézmények (rendőrség, ügyészség, bíróság) alkalmasak lennének – ha helyreállítanák a közbizalmat. Magyar Péter terve azonban nem bizalomépítésre, hanem gyors, szelektív “visszaszerzésre” irányul, ami inkább bosszúhadjárat, mint jogi reform.

Miniszterelnöki cikluskorlát: népszuverenitás korlátozása politikai érdekből

Magyar Péter egy ATV-interjúban javasolta az Alaptörvény módosítását: a miniszterelnöki tisztség legfeljebb két ciklusra korlátozandó. Ez a javaslat eljárásilag és tartalmilag egyaránt problémás, ráadásul képmutató.

Eljárásilag az Alaptörvény S) cikke kizárólag kétharmados országgyűlési többséggel teszi lehetővé a módosítást; népszavazás nem helyettesítheti. Tartalmilag pedig a népszuverenitás elvét (B) cikk (3)) sértené: egy merev cikluskorlát megakadályozná, hogy a választók többször is ugyanazt a politikust válasszák meg, még ha parlamenti többségük van is. Európa számos országában (Németország: Kohl és Merkel 16 év, Egyesült Királyság: Thatcher 11 év, Hollandia: Rutte 14 év) sikeresen működött hosszú távú kormányzás korlát nélkül – éppen a parlamentáris rendszer rugalmassága miatt. A cikluskorlát inkább az amerikai elnöki rendszerre jellemző, ahol a hatalomkoncentráció nagyobb kockázata miatt van rá szükség.

Magyar Péter javaslata tehát nem elvi jellegű, hanem taktikai: megakadályozná Orbán Viktor visszatérését, miközben saját hatalmát korlátlanul építhetné ki más eszközökkel.

Záró gondolatok

Magyar Péter elképzelései mögött nem a jogállamiság helyreállítása, hanem egy új hatalmi struktúra gyors és radikális kiépítésének a hagymázas víziója áll. Az intézmények politikai tisztogatása, az ügyészség “felszabadítása”, a vagyonvisszaszerző szuperhivatal és a szelektív cikluskorlát mind a hatalomkoncentráció és a bosszú eszközévé tenné az államot. Ezek a javaslatok nem csak alkotmányellenesek, hanem veszélyes precedenst teremtenének: ha a Tisza hatalomra kerülne, ugyanazokat az eszközöket használhatná majd ellene a következő ellenzék.

A valódi változáshoz nem ilyen típusú radikális populizmusra, hanem türelmes, konszenzusos jogállami megoldásokra van szükség, amelyek tiszteletben tartják az alkotmányos garanciákat, nem pedig azokat rombolják le politikai érdekekből. Magyar Péter jelenlegi programja így inkább a probléma része, mint a megoldása.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (Fotó: MTI/Purger Tamás)