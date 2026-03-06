A terrorizmussal kapcsolatos különleges műveleti osztályt vezette a Magyarországon elfogott ukrán tábornok

A Magyarországon elfogott ukrán pénzszállítók egyike volt Hennagyij Kuznyecov, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egykori tábornoka is, aki korábban a terrorizmus elleni különleges műveletek központját vezette az ukrán szervezetnél – közölte Vitalij Glagola kárpátaljai ukrán újságíró.

Azt már eddig is tudni lehetett, hogy egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot is elfogtak a pénzszállítók közt. A személyazonossága azonban eddig nem volt ismert.

A kárpátaljai újságíró a Telegram-csatornáján péntek este közölte, hogy információi szerint ez az illető nem más, mint a terrorizmus elleni különleges műveletek központjának korábbi vezetője, Hennagyij Kuznyecov.

„A magyar biztonsági erők által Budapesten letartóztatott pénzszállító őrök között, páncélozott járművekkel, nagy összegű készpénzzel és arannyal együtt, az ukrán biztonsági szolgálat egykori tábornoka is van. Ő Hennagyij Kuznyecov, az SZBU vezérőrnagya és az SBZU terrorizmus elleni különleges műveleti központjának egykori vezetője” – írta Glagola.

Az ukrán Sztrana hírportál szerint

Kuznyecov hivatásos hírszerző tisztként vezető pozíciókat töltött be az SZBU terrorizmusellenes központjában, és az ukrán Alfa kommandós elitegységgel is dolgozott együtt.

Glagola emlékeztetett arra, hogy a NAV szerint pénzmosási ügyben vették őrizetbe az ukránokat. „Az ő verziójuk szerint az év folyamán több mint 900 millió dollárt, 420 millió eurót és 146 kg arany szállíthattak Ukrajnába Magyarország területén keresztül. Az ukrán fél, különösen az Oschadbank és a Külügyminisztérium állítása szerint az értékes tárgyak szállítása törvényes volt, és a nemzetközi banki eljárások keretében történt”– foglalta össze.

Korrupciós ügybe is keveredett már korábban, „Kutyás” néven ismerik Ukrajnában

Vitalij Glagola később egy másik posztot is közzétett, amelyben további részleteket osztott meg Kuznyevoc történetéről. A Tűzfalcsoport blog szintén írt egy posztot erről.

Mint összefoglalták, egy román oknyomozó újságíró, Iosefina Pascal arra hívta fel a figyelmet, hogy

Kuznyecovot 2011. február 24-én a kijevi Pecserszkij Kerületi Bíróság elítélte a katonai szolgálat alatti „hanyag magatartásért”, amely valójában egy korrupcióval kapcsolatos bűncselekményhez köthető.

Az egykori tábornokot korrupciós ügyek miatt kétszer is elbocsátották az SZBU-ból – tették hozzá.

GANG.

Tens of millions of dollars in cash were smuggled through Hungary by former SBU general Gennady Kuznetsov.

Under Yanukovych, he was convicted of purchasing equipment for the SBU at inflated prices.

For this, Petro Poroshenko appointed him Chief of Staff of the SBU’s pic.twitter.com/o1sLdaa8k2 — ХАРКІВ_ДВИЖУХА (@KHARKIV28085927) March 6, 2026

A 2019-2020-ban írt ukrán oknyomozóásokból kiderült, hogy

Kuznyecov a szintén korrupciós ügyek miatt elmozdított Andrij Jermaknak, az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetőjének a közeli munkatársa volt.

A cikkekben azzal vádolták őket, hogy a fogolycseréket jövedelmező „üzletté” alakították, amelyben váltságdíjak, kenőpénzek vagy személyes gazdagodási tervek is szerepeltek. Emellett Kuznyecovot még további súlyos vádakkal is meggyanúsították, miszerint együttműködött az orosz titkosszolgálattal, az FSZB-vel, és hogy a terrorellenes központ egy részét az FSZB előőrsévé alakította.

A volt tábornokot Ukrajnában „Szobacsnyik”, vagyis „Kutyás” néven is emlegetik, mivel közismert a vadászkutyák iránti érdeklődése.

Mint arról beszámoltunk, a hét ukrán pénzszállítót azóta kiutasították az országból.

Kiemelt kép forrása: Telegram/Vitalij Glagola.