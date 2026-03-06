A Magyar Kétfarkú Kutya Párt, a Jobbik és a Szolidaritás-Munkáspárt is leadták az induláshoz szükséges aláírásokat

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt közösségi oldalán közzétett bejegyzésben jelentette be, hogy sikeresen leadták az induláshoz szükséges ajánlóíveket, így rajta lesznek a szavazólapon. Rajtuk kívül a Jobbiknak, valamint a közösen induló Szolidaritás Pártja és a Magyar Munkáspárt is összegyűjtötte a szükséges számú aláírást az országos listaállításhoz. A szignók érvényességét ugyanakkor még ellenőrzie kell a Nemzeti Választási Irodának.

Cikkünk frissült!

A Kétfarkú Kutyapárt bejegyzésében azt írta: „Ez a végén leadós stratégia mindig beválik, mert így az utolsó pillanatig mindenki rólunk beszél.” Hozzátették: „Köszönjük a figyelmet, köszönjük a támogatást.” A posztban hozzátették azt is: „Köszönjük, hogy vagyunk, márpedig vagyunk végig.”

A párt közlése szerint az ajánlóíveket leadták, így lezárult az aláírásgyűjtési időszak.

„Adtuk az íveket, így rajta leszünk a lapon. Végre vége az aláírásméregetésnek és kezdődhet a kampány”

– írták.

A bejegyzésben arra is kitértek, hogy a kampány során sajátos stratégiát követnek majd. „Idén is formabontó stratégiát követünk: értelmes dolgokat készülünk csinálni.” A párt példaként említette, hogy ismét közösségi célokra fordítanák a kampányforrásokat. „Például megint közcélú és közhasznú célokra költjük a közpénzt.” Ennek kapcsán megemlítették a „Rózsa Sándor Népi Kampánypénz Tékozló Alapot,” amelyről részleteket is megosztottak. A poszt szerint „ez volt az ország első közösségi költségvetése,” és azt ígérték: „ha bejutunk a parlamentbe, megcsináljuk az ország első országos közösségi költségvetését.”

A bejegyzést több, szatirikus hangvételű felhívással zárták, úgymint: „Szavazz ránk, ha még nem tudod, hogy ránk fogsz szavazni!,” valamint „Szavazz ránk, mert mi is rád szavaznánk.” Végül hozzátették: „Szavazz ránk, mert hadd ne ismételjük magunkat.”

A leadott aláírások alapján akár hét párt országos listája is szerepelhet a szavazólapon az április 12-i választáson

Országos listát az a párt állíthat, amely legalább 71 egyéni választókerületben indít jelöltet, legalább tizennégy vármegyében és Budapesten. A helyi választási bizottságok a bejelentést követő négy napon belül döntenek a jelöltek nyilvántartásba vételéről, a határozat pedig három nappal később emelkedik jogerőre.

Azt már korábban is tudni lehetett, hogy a Kétfarkú Kutyákon kívül:

a Fidesz-KDNP,

a Tisza Párt,

a Mi Hazánk Mozgalom,

és a Demokratikus Koalíció is leadta a szükséges számú aláírást.

A két legnagyobb politikai erő, a Fidesz–KDNP szövetség és a Tisza Párt már korán teljesítette a jelöltállításhoz szükséges feltételeket, mind a 106 választókerületben leadták az ajánlóíveket. A többi pártnak nehezebben ment az ajánlásgyűjtés. A Mi Hazánk Mozgalom korábban jelezte, hogy minden körzetben állított jelöltet, míg a Demokratikus Koalíció több mint 71 választókerületben adta le az ajánlásokat.

A felsoroltakon túl még két további párt adott le elengedő aláírst az induláshoz: a Jobbik, valamint a Szolidaritás Pártja és a Magyar Munkáspárt, amelyek közösen indulnak.

A Jobbik 84 választókerületben adta le az ajánlóíveket. Lukács László György, a párt frakcióvezetője úgy fogalmazott: „Mindenki érzékelte, hogy a szokásosnál nehezebben ment az ajánlásgyűjtés,” ugyanakkor hangsúlyozta: „Van egy programunk, a Normális Magyarországot, amit képviselni szeretnénk a választáson” – írta a Telex.

Mindeközben a Szolidaritás és a Munkáspárt 78 választókerületben adták le az ajánlásokat, így szintén esélyük lehet országos lista állítására. Ugyanakkor a Normális Élet Pártja – amelyet Gődény György vezet – csak 66 körzetben tudta leadni az íveket, így számukra nem sikerült a listaállítás.

Fontos kiemelni azonban, hogy több, az aláírásokat is leadó párt eseében még ellenőriznie kell a Nemzeti Választási Bizottságnak, hogy valóban érvényesek-e a leadott aláírások.

Arról, hogy mely pártoknak lehet reális esélyük bejutni a parlamentbe, a Nézőpont Intézet készített kutatást nemrég, amelyet az M1-en ismertettek péntek este.

Frissítés: a Jobbiknak végül nem lesz országos listája a választáson

A Jobbik nem tud országos listát állítani az országgyűlési választáson – írta a párt egy péntek este megjelent sajtóközleményben.

Úgy fogalmaztak: „A Jobbik és civil szövetségeseinek jelöltjei, valamint segítői az elmúlt két hétben mindent megtettek, hogy összegyűjtsék a körzetekben az induláshoz szükséges aláírásokat, a kormányváltás érdekében. Mindezt egy olyan politikai környezetben, amely megosztottságában messze áll attól a normális Magyarországtól, amit mi kívánnánk hazánknak. Köszönettel tartozunk azoknak, akik segítettek az elmúlt két hét nehéz gyűjtésében, melynek eredményeként sok körzetben összegyűjtöttük a szükséges aláírásokat.”

„Bár az országos lista állításához szükséges számú körzetben leadtuk az ajánlásokat, azonban saját számításaink szerint a Jobbik és civil szövetségesei sajnos nem tudnak országos listát állítani a választásokon idén tavasszal, mert nem sikerült az induláshoz szükséges 71 körzetben sikeresen jelöltet állítani.”

„A Jobbik továbbra is teljes mellszélességgel támogatja azon képviselőjelöltjeit, akik a listaállítás elmaradása ellenére is tovább dolgoznak azért, hogy megnyerjék a helyi választók támogatását” – zárták a közleményt.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Vajda János)