A hazai éttermek március végétől igényelhetik az 5+5 millió forintos hitelt és támogatást

A kormány a kedvezményes hitel és a vissza nem térítendő támogatás előnyeit ötvözve az „5+5”-ös konstrukcióval biztosít új lehetőséget növekedésre és fejlődésre a vendéglátó szektor üzleti és foglalkoztatási volumenben is legnagyobb szegmensét kitevő éttermek számára, az új, kombinált finanszírozás március 23-tól válik elérhetővé – jelentették be a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont és a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program közös sajtótájékoztatóján pénteken, Budapesten.

Láving Gusztáv, a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont vezérigazgatója elmondta: a KTH Start kölcsönök a turizmusban működő mikro-, kis- és közepes vállalkozások mellett az adószámos magánszemélyek és egyéni vállalkozók számára is hozzáférhető finanszírozást biztosítanak növekedési terveik megvalósításához. Az éttermek számára hamarosan megnyíló új, 5+5 kombinált konstrukció kapcsán a vezérigazgató célnak nevezte, hogy a vendéglátó szektor ezzel is stabil, tervezhető forráshoz jusson a napi működés és a fejlesztések támogatására.

A januárban bejelentett 5+1 pontból álló vendéglátóipari akcióterv részeként kialakított „5+5”-ös pénzügyi konstrukció keretében az 5 millió forint összegű Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont (KTH) Start hitel mellé 5 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz is hozzájuthatnak az éttermek üzemeltetői. Az így összesen 10 millió forint jelentős segítséget nyújt versenyképességük erősítéséhez, a közelgő főszezonra való sikeres felkészülésükhöz

– hangzott el.

A konstrukció sajátossága, hogy az 5 millió forintos támogatás kizárólag 5 millió forint összegű KTH Start hitel mellé igényelhető – hívta fel a figyelmet Láving Gusztáv.

Tájékoztatása szerint a kölcsön igénylése kizárólag online, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központból (NTAK) indítható. A teljes folyamat digitális, ügyfélbarát és rendkívül gyors – emelte ki a vezérigazgató.

A turisztikai szereplők számára elindult program azt a célt szolgálja, hogy a „legkisebbek” is tudjanak fejleszteni, a vissza nem térítendő támogatás pedig hívószó lehet számukra – hangsúlyozta Láving Gusztáv.

Tájékoztatása szerint a program budapesti éttermeknek is szól, és egy étterem csak egyszer jogosult felvenni a hitelt.

Úgy fogalmazott:

„Ez kihagyhatatlan lehetőség az éttermeknek, a fix 2,5 százalékos éves kamat, a fedezet nélküli hitel, a gyors és egyszerű igénylési folyamat, valamint az akár 5 millió forint vissza nem térítendő támogatás mind olyan feltételek, amelyek ritkán adódnak. Nincs kezelési költség, nincs előtörlesztési díj, viszont van egy valódi esély arra, hogy a kisebb fejlesztésekből nagy előnyök szülessenek.”

Suhajda-Molnár Anikó vezérigazgató a vissza nem térítendő támogatás forrását biztosító Kisfaludy Program képviseletében kiemelte: a turizmus a magyar GDP több mint 14 százalékát adja, és több mint 400 ezer magyar családnak biztosít megélhetést.

A támogatási részt az éttermek rugalmasan, a legkülönfélébb célokra fordíthatják, például eszközbeszerzésre, működési költségeik finanszírozására, digitalizációra és a szolgáltatási színvonal emelését szolgáló fejlesztésekre – sorolta Suhajda-Molnár Anikó, célként jelölve meg, hogy az üzemeltetők stabil működési háttérrel, megerősödve készülhessenek fel a következő főszezonra.

A Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont és a Kisfaludy Program tájékoztatása szerint a vissza nem térítendő támogatás legfontosabb feltételei között szerepel, hogy kizárólag éttermek számára érhető el, a támogatás igénylése pozitív KTH-hiteldöntéshez és aláírt hitelszerződéshez kötött, valamint, hogy a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének nettó árbevétele elérte vagy meghaladta a 12 millió forintot az elmúlt 12 hónapban.

A KTH Start hitelek jellemzője, hogy fedezet és kezes nélkül igényelhető, 3-5 éves a futamidő, fix 2,5 százalékos a kamat, 12 hónap tőketörlesztési türelmi idő van, a turisztikai szezonhoz igazítható a törlesztés, az előtörlesztés pedig díjmentes.

Kapcsolódó tartalom Emeli a kormány a Demján Sándor Programon belül elérhető egyik konstrukció keretösszegét A részleteket a nemzetgazdasági miniszter ismertette.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)