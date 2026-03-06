A 2015-ös méretű migránshullámra számít az Európai Bizottság – derült ki egy levelezésből

Jelentős mértékű migrációs nyomásra számít az Európai Bizottság az iráni háború nyomán – erről ír a Die Welt. A portál szerint ugyan az uniós tisztviselők erről szóló jegyzőkönyvében konkrét adatok még nincsenek feltüntetve, azonban a nyugat-iráni és tengerparti részekről már megfigyelhető egy bizonyos irányú mozgás.

A Die Welt által feldolgozott jelentés szerint a Bizottság különösen Törökországra, mint az iráni menekültek fő célpontjára irányítja most a figyelmét, valamint kiemelt figyelmet fordítanak a jelenleg még Iránban tartózkodó 2,5 millió afganisztáni menekült helyzetére, mivel attól tartanak, hogy Irán tartósa destabilizálódása esetén a szomszédos országok – így Törökország – felé menekülhetnek tovább. A jelentésben figyelmeztetnek:

amennyiben elhúzódik a háború és Irán tartósan destabilizálódik, úgy fel kell készülni egy, a 2015-ösnél is nagyobb migrációshullámra.

Hogy Európa milyen méretű kihívással nézne szembe, azt az EU menekültügyi ügynökségének az a Die Welt által hivatkozott jelentése is jól mutatja, amely még az iráni háború kitörése előtt, az iszlamista diktatúra elleni tiltakozások hatására készült. „Egy potenciális válsággóc Irán, amely nemrég a világ második legnagyobb menekültbefogadó országává vált, és 2026 elején az országos zavargások rázták meg a gazdasági összeomlás és a politikai elnyomás miatt” – áll a jelentésben.

„Egy körülbelül 90 milliós lakosságú ország esetében már egy részleges destabilizáció is példátlan méretű menekültmozgásokat indíthat el” – írják a jelentésben, valamint azzal folytatják:

„Az iráni lakosság mindössze 10 százalékának elűzése is az elmúlt évtizedek legnagyobb menekülthullámaihoz lenne hasonlítható”.

Orbán Viktor miniszterelnök – ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán – korábban már felhívta a figyelmet arra, hogy az iráni háború új migrációs hullámot és fokozódó terrorfenyegetést hozhat.

„Irán egy 90 milliós ország, ha onnan megindulnak, a következő Törökország, és már itt vannak a Balkánon, és itt vannak a mi kerítésünknél”

– hangsúlyozta. A kormány egy fokozattal megemelte Magyarországon a terrorfenyegetettségi készültség szintjét az iráni konfliktus miatt.

Orbán Viktor szerint a közel-keleti konfliktus következtében egész Európában nőhet a terrorcselekmények kockázata, ahogyan az korábbi válsághelyzetek idején is történt.

„A terrorcselekmények valószínűségének emelkedésével számolnunk kell egész Európában, ahogy ez legutóbb is történt. Különös tekintettel azokban az országokban, ahol jelentős számú migráns él. Magyarország sokkal jobb helyzetben van, de a terrorfenyegetettségi készültség szintjét ezzel együtt is megemeljük egy fokozattal” – fogalmazott a miniszterelnök.

