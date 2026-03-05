Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort

Volodimir Zelenszkij az eddigi legdurvább fenyegetését intézte Orbán Viktor magyar miniszterelnökhöz, aki a Barátság kőolajvezeték újraindításáig továbbra sem hajlandó támogatni az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hitelt az Európai Unióban.

Volodimir Zelenszkij csütörtökön egyeztetést folytatott az ukrán miniszteri kabinet tagjaival, amelyet követően Julija Szviridenko kormányfővel közösen a sajtó kérdéseire válaszolt. Az eseményen az ukrán államfő félreérthetetlen utalással, ismételten Orbán Viktort bírálta, és mindeddig a legélesebben megfenyegette.

Az ukrán elnök a sajtótájékoztatón kijelentette: amennyiben Orbán Viktor nem hagyja jóvá az Unióban az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hitelt, közzéteszi a címét az ukrán fegyveres erőknek.

„Reméljük, hogy egy bizonyos személy nem fogja blokkolni az Európai Unióban a 90 milliárdos hitelt vagy annak az első részletét, és akkor az ukránoknak lesz fegyvere. Másképp megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a fiainknak, hadd hívják fel és beszéljenek vele a saját nyelvükön”

– mondta.

Zelenszkij szavai szerint a 90 milliárd eurós kérdést az EU-tagországok vezetőinek következő találkozóján kell megoldani, amelyet március 19-20-ára terveznek.

Szviridenko arra a kérdésre, fennállnak-e kockázatok amiatt, hogy az iráni konfliktus miatt az EU pénzügyi támogatása Ukrajna számára gyengülhet az európai kiadások növekedése miatt, azt válaszolta: „ami az Ukraine Facility-t vagy más európai programokat illeti, nem kaptunk jeleket európai partnereinktől erre vonatkozóan. A mi házi feladatunk az, hogy elfogadjuk azokat a jogszabályokat, amelyek szükségesek ahhoz hogy megkapjuk a finanszírozást”.

Zelenszkij emellett lényegében beismerte, hogy azért zárta el a Barátság kőolajvezetéket, hogy beavatkozzon a magyarországi, áprilisi országgyűlési választásokba.

Mint fogalmazott:

„Ami pedig azt illeti, mikor áll helyre: őszintén szólva, én személy szerint nem állítanám helyre. Ez az én álláspontom. Elmondtam az európai vezetőknek és azoknak is, akik ezzel kapcsolatban hívtak, valamint az Európai Unió vezetésének is, mert ez orosz olaj. Vannak elvek, amelyeknek nincs ára. Ők ölnek bennünket, nekünk pedig olajat kellene adnunk Orbánnak, mert szegény, enélkül nem tud választást nyerni? Ez az én álláspontom.”

Magyar Péter szerint nem Ukrajna hibája az olajszállítás leállása a Barátság vezetéken

A Tisza Párt elnöke a Kapuváron tartott hétvégi kampányeseményén szólalt meg az ukrán olajembargó ügyében, és kijelentette: szerinte nem Ukrajna felelős azért, hogy Magyarország nem jut kőolajhoz a Barátság vezetéken. Az ellenzéki politikus a rendezvényen – a Hír TV riporterének kérdésére reagálva – arról beszélt, hogy a vezetéket ért károkért Oroszországot tartja felelősnek.

„Beszélnek önök a Druzsbáról, a Barátság kőolajvezetékről. Tudja, ki lőtte szét? Az oroszok!”

A magyar energetikai létesítmények védelméről szólva Magyar Péter azt mondta: „Összehívják a Védelmi Tanácsot, meg az összes ilyen bábszervezetet, és azt mondják, hogy óriási veszély van. Például az energetikai infrastruktúránál. Hát, kérem szépen, az energetikai infrastruktúrát mindig védeni kell. És megmondták a szakemberek: ha valós a fenyegetettség, ha a miniszterelnök nemcsak egy aljas kampányhúzásból teszi, amit tesz… Tudjuk, hogy abból teszi, de ha nem, akkor neki feljelentési kötelezettsége van. Akkor (…) utasítani kell a nemzetbiztonsági szerveket, a honvédelmet, hogy járjanak el, és védjék meg a magyar embereket, a magyar nemzetbiztonságot.”

Hozzátette, hogy ilyen esetben a szövetségesekhez is fordulni kell. „És akkor (…) a szövetségesekhez kell fordulni, nem véletlenül vagyunk a NATO-nak a tagjai.”

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a sajtó képviselőinek nyilatkozik az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozójára érkezésekor Koppenhágában 2025. október 2-án (Fotó: MTI/EPA-PAP/Radek Pietruszka)