Washington keservesen megbánja az elsüllyesztett iráni fregatt elleni támadását – jelentette be az iráni külügyminiszter

Az iráni külügyminiszter elítélte csütörtökön az Egyesült Államok támadását egy olyan iráni fregatt ellen, amely az Indiai-óceánon, Srí Lanka közelében járt, és hangsúlyozta, hogy az incidens nemzetközi vizeken történt, valamint hogy Washington keservesen megbánja tettét.

Abbász Aragcsi az X-en közzétett üzenetében azt írta:

a fregatt – amelyen mintegy 130 tengerész tartózkodott – az indiai haditengerészet vendége volt, és nemzetközi vizeken, előzetes figyelmeztetés nélkül érte támadás, 2000 tengeri mérföldre Irán partjaitól.

Ezzel egy időben Nalinda Dzsajatissza Srí Lanka-i egészségügyi és tájékoztatási miniszter azt közölte: újabb iráni fregatt tart a sziget felé. A tárcavezető az ország parlamentjében bejelentette, hogy a hajó közvetlenül Srí Lanka felségvizei közelében tartózkodik, részleteket azonban nem mondott az ügyben.

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter megerősítette szerdán, hogy az Egyesült Államok tengeralattjáróról torpedóval megsemmisítette az iráni haditengerészet egy Szolejmáni osztályú kísérő naszádját, az iráni tengeri erők egy fontos egységét az Indiai-óceánon. A miniszter Dan Caine vezérkari főnökkel közösen a Pentagonban tartott sajtótájékoztatóján arról is beszámolt, hogy az amerikai légierő Izraellel szövetségben napokon belül teljes ellenőrzés alá vonja az iráni légteret.

Ugyancsak csütörtökön az iráni hadsereg vezérkara az IRNA állami és a Mehr félhivatalos iráni hírügynökségekhez eljuttatott közleményében leszögezte, hogy az előző nap semmilyen rakétát nem indított el Törökország felé. Irán tiszteletben tartja a baráti Törökország szuverenitását.

A török védelmi minisztérium szerdai tájékoztatása szerint ugyanis a NATO lég- és rakétavédelmi erői lelőttek a Földközi-tenger fölött egy Iránból elindított, a török légtér felé tartó ballisztikus rakétát.

Csütörtökre virradóra az iráni állami média tájékoztatása szerint robbanásokat lehetett hallani az ország több pontján, egyebek között Teheránban és a tőle mintegy 34 kilométerre északnyugatra található Karadzs városban.

Az IRIB iráni állami rádió idézte Abbász Aliabadi energiaügyi minisztert, aki arról tájékoztatott, hogy a támadások az ország több pontján károkat okoztak az ivóvíz- és az elektromos infrastruktúrában, és jóllehet igyekeznek fenntartani a szolgáltatásokat, arra kérte a lakosságot, hogy legyenek mértéktartók a víz- és áramhasználatban. Ali Laridzsáni, az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkára figyelmeztette az Irán területén aktív szeparatista csoportokat, hogy meg ne próbáljanak az ország elleni amerikai–izraeli offenzívából előnyt kovácsolni maguknak, mert Teherán nem tűr meg semmilyen szeparatista törekvést.

Az iráni fegyveres erők bejelentették, hogy csütörtökre virradóan újabb támadást indítottak kurd hadállások ellen iraki Kurdisztánban.

Kiemelt kép: Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Hosszam)