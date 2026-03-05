Ukrajna vezetése nem ismeri a Genfi Egyezményt – szögezte le Gulyás Gergely

Ukrajna vezetése nem ismeri a Genfi Egyezményt – erről írt közösségi oldalán Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter. Csütörtökön megérkeztek Budapestre azok az Ukrajnában besorozott, orosz hadifogságba esett magyar állampolgárok, akiknek szabadon engedéséről tárgyalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában.

Az orosz hadifogságot elszenvedő két magyar állampolgár hazaszállítása a nemzetközi joggal összhangban történt, mivel a Genfi Egyezmény kifejezetten nevesíti azt a lehetőséget, hogy a hadifogoly elengedésére – kérése esetén – semleges államba is van lehetőség – fejtette ki bejegyzésében Gulyás Gergely, utalva ezzel az Ukrajnában besorozott, orosz hadifogságba esett magyar állampolgárokra.

Azzal folytatta, hogy az Ukrajnában kényszersorozott állampolgárok Magyarországnak történő átadása jogszerű, sőt Magyarország alkotmányos kötelezettségének tesz eleget, amikor magyar állampolgárok védelméről gondoskodik.

„Ukrajnának örülnie kellene, hogy az orosz hadifogságból két ukrán-magyar kettős állampolgár kiszabadult, ezért Ukrajnának nem kritizálnia kellene Magyarországot, hanem köszönetet mondani”

– húzta alá a Miniszterelnökséget vezető miniszter. „Bár az elmúlt években megtanultuk, hogy a jelenlegi ukrán vezetés mindenért a magyar kormányt kritizálja, de semmiért nem mond köszönetet” – tette hozzá.

„Ha Ukrajna a nemzetközi kötelezettségek betartását fontosnak tekinti, akkor ne sértse meg az Európai Unió felé vállalt nemzetközi kötelezettségét, ne veszélyeztesse Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát, ne tartsa tovább zárva a Barátság kőolajvezetéket és tegye lehetővé a kőolajszállítást Magyarország és Szlovákia felé”

– hívta fel a figyelmez Gulyás Gergely.

Amint erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán, csütörtökön megérkeztek Budapestre azok az Ukrajnában besorozott, orosz hadifogságba esett magyar állampolgárok, akiknek szabadon engedéséről tárgyalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában. A kérdés már korábban is napirendre került: Orbán Viktor a megelőző napi telefonbeszélgetés során kérte az orosz féltől az ukrán–magyar kettős állampolgárságú, hadifogságba került személyek szabadon engedésének megvizsgálását.

A magyar kormány közlése szerint továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy a bajba jutott magyar állampolgárok mielőbb hazatérhessenek.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: MTI/Purger Tamás)