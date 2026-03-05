Ukrajna uniós csatlakozása elől elhárulnak az akadályok, ha Magyarországon kormányváltás lesz – jelentette ki az ukrán elemző

Egy újonnan előkerült felvételen egy ukrán politikai elemző arról beszél, hogy Ukrajna számára komoly előnyökkel járhatna egy magyarországi kormányváltás. Szerhij Heraszimcsuk szerint ha Magyar Péter kerülne hatalomra, Magyarország megszavazná az uniós szankciós csomagokat és támogatná Ukrajna európai uniós csatlakozását is.

Újabb videó került nyilvánosságra Szerhij Heraszimcsukról, az ukrán Prizma elemzőközpont ügyvezető igazgatóhelyetteséről, ahol egy interjúban arról beszél, hogy szerinte Magyar Péter hatalomra kerülése esetén jelentősen megváltozna Magyarország Ukrajnával kapcsolatos politikája – írja az Origo.

A riporter az interjú során utalt az áprilisi magyar választásokra és felveti a kérdést: egy esetleges miniszterelnök-váltás alapvetően átalakíthatná-e Budapest álláspontját Ukrajnával kapcsolatban? Vagyis megszűnhet-e az Európai Unió döntéseinek blokkolása, illetve Ukrajna uniós csatlakozásának akadályozása.

Heraszimcsuk válaszában egyértelműen fogalmazott.

Úgy véli, ha Magyar Péter kerülne hatalomra, Magyarország megszavazná az uniós szankciós csomagokat, és támogatná Ukrajna európai uniós integrációját is.

„Ezzel kapcsolatban nincs kétségem. Az Ukrajna európai integrációja előtt álló akadályok várhatóan megszűnnek” – fogalmazott az elemző.

Ahogyan arról a hirado.hu is beszámolt, Szerhij Heraszimcsuk korábban arról beszélt, hogy a február közepén megrendezett müncheni biztonsági konferencián az amerikaiak is láthatták: Magyar Péter a brüsszeli politikai elithez áll közelebb.

Az RBK Ukrajina hírügynökségnek adott nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy emiatt Washington várhatóan ennek megfelelően viszonyulna hozzá, ha hatalomra kerülne.

Az elemző ugyanakkor azt is megjegyezte: Magyar Péter csapatának amerikai üzleti kapcsolatai – például Kapitány István korábbi Shell-alelnöki tapasztalata vagy Orbán Anita amerikai kapcsolatrendszere – bizonyos szempontból előnyt is jelenthetnek. Hozzátette azonban, hogy Donald Trump körei várhatóan óvatosan kezelnék a Tisza Párt vezetőjét.

Magyar Péter szerint nem Ukrajna hibája az olajszállítás leállása a Barátság vezetéken

A Tisza Párt elnöke eközben a Barátság kőolajvezeték ügyében is megszólalt. Magyar Péter a Kapuváron tartott kampányeseményén arról beszélt: szerinte nem Ukrajna felelős azért, hogy Magyarország nem jut kőolajhoz a Barátság vezetéken. Az ellenzéki politikus a rendezvényen – a Hír TV riporterének kérdésére reagálva – arról beszélt, hogy a vezetéket ért károkért Oroszországot tartja felelősnek.

„Beszélnek önök a Druzsbáról, a Barátság kőolajvezetékről. Tudja, ki lőtte szét? Az oroszok!”

A magyar energetikai létesítmények védelméről szólva Magyar Péter azt mondta: „Összehívják a Védelmi Tanácsot, meg az összes ilyen bábszervezetet, és azt mondják, hogy óriási veszély van. Például az energetikai infrastruktúránál. Hát, kérem szépen, az energetikai infrastruktúrát mindig védeni kell. És megmondták a szakemberek: ha valós a fenyegetettség, ha a miniszterelnök nemcsak egy aljas kampányhúzásból teszi, amit tesz… Tudjuk, hogy abból teszi, de ha nem, akkor neki feljelentési kötelezettsége van. Akkor (…) utasítani kell a nemzetbiztonsági szerveket, a honvédelmet, hogy járjanak el, és védjék meg a magyar embereket, a magyar nemzetbiztonságot.”

Hozzátette, hogy ilyen esetben a szövetségesekhez is fordulni kell. „És akkor (…) a szövetségesekhez kell fordulni, nem véletlenül vagyunk a NATO-nak a tagjai.”

Kiemelt kép: Magyar Péter (Forrás: X)