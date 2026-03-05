Ukrajna dühöng és a nemzetközi joggal dobálózik a kényszersorozott, Magyarország által hadifogságból kiszabadított magyarok ügyében

A nemzetközi humanitárius jog súlyos megsértésének minősül, hogy Oroszország átadott két ukrán hadifoglyot Magyarországnak – jelentette ki a hadifoglyokkal való bánásmód kérdéseivel foglalkozó ukrán koordinációs törzs csütörtökön kiadott közleményében.

„A törzs elítéli az ukrán állampolgárok átadását Magyarország és az agresszor állam között, és ezt orosz provokációnak tekinti. Ezzel a céljuk ismét támadni a genfi egyezményeket és a nemzetközi jogot, valamint Oroszország Európa elleni hibrid agressziójának keretében kísérletet tenni két európai ország kapcsolatainak lerontására” – hangsúlyozták a Telegramon.

A testület rámutatott továbbá arra, hogy Moszkva háborús bűneinek támogatása, illetve az ukrán hadifoglyok életével való manipulálás a nemzetközi bíróságok által úgy értékelhető, mint részvétel az Ukrajna elleni kiprovokálatlan agresszióban.

„Felszólítunk mindenkit, aki érintett ebben a provokációban, hogy mondjon le jogellenes szándékairól, és ne tegye alkualappá azokat az ukrán katonákat, akik az Oroszországi Föderáció agressziója következtében kerültek orosz fogságba. Egyúttal követeljük, hogy adjanak teljes körű tájékoztatást a fogságban lévő ukrán állampolgárok egészségi állapotáról, és tegyék lehetővé, hogy Ukrajna felhatalmazott képviselői meglátogathassák védőinket” – áll a közleményben.

A koordinációs törzs kiemelte: folyamatosan dolgozik azon, hogy minden ukrán állampolgárt – beleértve a kettős állampolgársággal rendelkezőket is – kivétel nélkül kiszabadítsa és hazavigye az orosz fogságból.

„Korábban, 2023-ban Oroszország már átadott 11 ukrán állampolgárt Magyarországnak anélkül, hogy erről egyeztetett volna Ukrajnával”

– emlékeztetett a testület.

Ahogy arról a hirado.hu is korábban beszámolt, az ukrán külügyminisztérium berendelte a kijevi magyar nagykövetség ügyvivőjét, miután Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közzétett egy felvételt arról a két kényszersorozott ukrán hadifogolyról, akik magyar állampolgársággal rendelkeznek, és akiket Vlagyimir Putyin orosz elnök szabadon engedett. Erre reagálva a tárcavezető kijelentette, hogy „az ukránok gyakorlatilag teljesen elveszítették a józan eszüket, a józan ítélőképességüket, vagy ha még őszintébben akarnék fogalmazni: az ukránoknak gyakorlatilag elgurult a gyógyszerük”.



Az ukrán külügyminisztérium „cinizmusnak” nevezte a kényszersorozott magyar foglyok szabadon bocsátását, és magyarázatot kért a kijevi magyar ügyvivőtől.

Sajtóközleményükben úgy fogalmaztak: „Nem lehet nem megdöbbenni azon a cinizmuson, amikor az emberek szabadon bocsátásának kérdését politikai PR-célokra használják a magyar választások előtt, és alkukötésre a Kremllel való kapcsolatokban. Nyilvánvaló, hogy sem Putyin, sem a jelenlegi budapesti vezetés nem ismeri a cinizmus határait”.

Kiemelt kép forrása: M1