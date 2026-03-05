Ukrajna Brüsszel segítségével zsarolhatja meg Magyarországot a Barátság kőolajvezeték újraindításával kapcsolatban – jelentette ki a magyargyűlölő ukrán oligarcha

Egy ismert magyargyűlölő oligarcha világossá tette, hogy a Barátság kőolajvezetéket a magyar kormány zsarolása miatt nem indítják újra, és Brüsszelt akarják felhasználni arra, hogy Magyarországot megkerüljék, illetve azt akarják elérni, hogy támogassuk Brüsszel hitelfelvételét, amely Kijev háborús erőfeszítéseit hivatott fedezni.

Az Ellenpont egy szerdai cikkében arra hívta fel a figyelmet, hogy

a Magyarország által a Schengeni övezetből kitiltott, közismerten magyargyűlölő ukrán oligarcha, Viktor Baloga szerint Ukrajna Brüsszel segítségével zsarolhatja meg Magyarországot a Barátság kőolajvezeték újraindításával kapcsolatban.

A portál beszámolója szerint Viktor Baloga a közösségi oldalán tette világossá: céljuk, Magyarország rákényszerítése arra, hogy támogassa Ukrajna további háborús finanszírozását.

Kárpátalja korábbi kormányzója nyíltan el is mondta közösségi oldalán azt, hogy

Volodimir Zelenszkij áhított célja Magyar Péter kormányra juttatása, hiszen ő nem tudna ellenállni Brüsszel és az ukrán elnök egyetlen követelésének sem.

Baloga szerint a Barátság vezetékkel kapcsolatban jelenleg két álláspont létezik: az ukrán, miszerint a vezeték megrongálódott, és Magyarországé, amely szerint nem sérült meg. Ez a kérdés az elmúlt egy hónap legfontosabb ütközőpontja a két ország között, ami alapvetően befolyásolja a köztük lévő viszonyt. Ezért az oligarcha szerint két opcióból választhat Ukrajna: vagy beleáll a vitába, és megzsarolja Magyarországot, vagy egyszerűen helyreállítja a vezetéken az olajszállítást, és továbblép.

„Ezért, vagy meghívjuk az Európai Bizottság képviselőit, bemutatjuk nekik a vezeték állapotát az orosz támadások után és elmagyarázzuk, miért lehetetlen egyelőre a működés helyreállítása. Ezt követően kérjük tőlük, hogy sürgősen dolgozzanak ki mechanizmusokat a 90 milliárd eurós hitelt és a 20. oroszellenes szankciós csomagot érintő magyar vétók ellenpontozására. Vagy a lehető legrövidebb időn belül helyreállítjuk a vezeték működését, és levesszük ezt a kérdést a napirendről” – írta a bejegyzésben.

Az Ellenpont cikke szerint a volt kárpátaljai kormányzó ezzel elismerte: Brüsszelt akarják felhasználni arra, hogy Magyarországot megkerüljék, és ezzel zsarolják meg a magyar kormányt. Baloga ezután meg is válaszolta a dilemmát: ha Magyarország ragaszkodik az Oroszországból származó olajszállítmányokhoz, akkor Ukrajna akár meg is zsarolhatja ezzel hazánkat, hogy támogassuk Brüsszel hitelfelvételét, amely Kijev háborús erőfeszítéseit hivatott fedezni.

„Mert ha Magyarország számára ilyen elvi kérdés a Barátság kőolajvezeték újraindítása, akkor számunkra legalább ennyire elvi jelentőségű a hitel feloldása. Ez ugyanis egyértelműen létfontosságú kérdés országunk életképessége szempontjából”

– fogalmazott.

Az Ellenpont a cikkben leszögezte: nyilvánvaló, hogy szó sincs technikai okokról, a vezetéken az olajszállítás tisztán politikai zsarolás miatt nem indul újra.

A portál emlékeztetett a cikkben arra is, hogy Viktor Balogát, az alvilági kapcsolatrendszere mellett a magyargyűlöletéről is elhíresült Baloga-klán tagját Magyarország azért tiltotta ki a Schengeni övezetből, mert

több ízben relativizálta a magyar kisebbségeket elnyomó törvényeket és kifejezetten támogatta a 2017-es nyelvtörvényt, amely a kárpátaljai magyar kisebbséget ért egyik legsúlyosabb jogfosztás volt.

A volt ukrán parlamenti képviselő és kárpátaljai kormányzó jelenleg magánhadsereget épít, emellett fia, a csempészettel összefüggő bűncselekmény miatt jelenleg is kényszerintézkedés alatt álló Andrij Baloga is ismert magyarellenes megnyilvánulásairól, számos, a kárpátaljai magyarságot támadó kijelentése mellett szimbolikus tett volt, mikor Munkács városának polgármestereként 2022 októberében levetette a munkácsi vár fokáról a Turul-szobrot, amely intézkedés mind Munkácson, mind Magyarországon komoly felháborodást váltott ki – olvasható az ellenpont.hu oldalon elérhető cikkben.

Kiemelt kép: Viktor Baloga ukrán oligarcha, Kárpátalja korábbi kormányzója (Fotó: Facebook)