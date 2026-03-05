Tüntetést szervez a Nemzeti Ellenállás Mozgalom az ukrán zsarolás ellen Ukrajna budapesti nagykövetsége elé

Demonstrációt szervez péntek délutánra a Nemzeti Ellenállás Mozgalom a Barátság kőolajvezeték leállításának ügyében Ukrajna budapesti nagykövetsége elé – a szervezet erről közösségi oldalán számolt be. Az eseményen felszólal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Szűcs Gábor, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom egyik alapítója és Bárdosi Sándor, a Bajtárs Digitális Polgári Kör egyik alapítója.

A szervezet emlékeztetett:

„Zelenszkij leállította a hazánkat olcsó olajjal ellátó kőolajvezetéket. Minden eszközt bevet, hogy belezsaroljon minket a háború támogatásába”.

Arra hívták fel a figyelmet, hogy az ukrán elnök „kritikus időkben veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát”. Elmondásuk szerint Zelenszkij „káoszt szeretne kelteni, hogy egy ukránbarát pártot segítsen hatalomra.”

„Ez a választásba való beavatkozás, ami elfogadhatatlan!”

– szögezte le a Nemzeti Ellenállás Mozgalom. „Mindezek után azzal támadta a magyarokat, hogy nem vagyunk elég hálásak Ukrajnának és neki” – fűzték hozzá. Úgy folytatták: „ami sok az sok! Zelenszkij arcátlansága határtalan. Zsarol minket, aztán elvárja, hogy legyünk hálásak neki.”

„Tiltakozzunk az ukrán zsarolás ellen! Üzenjük meg: ebből elég volt!”

– hangoztatta a Nemzeti Ellenállás Mozgalom, a hozzászólások között pedig feltüntették az esemény pontos időpontját és helyszínét.

Mindeközben az ukrán elnök – ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán – az eddigi legdurvább fenyegetését intézte Orbán Viktor magyar miniszterelnökhöz, aki a Barátság kőolajvezeték újraindításáig továbbra sem hajlandó támogatni az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hitelt az Európai Unióban. Az ukrán elnök csütörtökön egyeztetést folytatott az ukrán miniszteri kabinet tagjaival, amelyet követően Julija Szviridenko kormányfővel közösen a sajtó kérdéseire válaszolt. A sajtótájékoztatón

Zelenszkij gyakorlatilag halálosan megfenyegette Orbán Viktort.

„Reméljük, hogy egy bizonyos személy nem fogja blokkolni az Európai Unióban a 90 milliárdos hitelt vagy annak az első részletét, és akkor az ukránoknak lesz fegyvere. Másképp megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a fiainknak, hadd hívják fel és beszéljenek vele a saját nyelvükön” – mondta Zelenszkij.

Magyar Péter szerint nem Ukrajna hibája az olajszállítás leállása a Barátság vezetéken

A Tisza Párt elnöke a Kapuváron tartott hétvégi kampányeseményén szólalt meg az ukrán olajembargó ügyében, és kijelentette: szerinte nem Ukrajna felelős azért, hogy Magyarország nem jut kőolajhoz a Barátság vezetéken. Az ellenzéki politikus a rendezvényen – a Hír TV riporterének kérdésére reagálva – arról beszélt, hogy a vezetéket ért károkért Oroszországot tartja felelősnek.

„Beszélnek önök a Druzsbáról, a Barátság kőolajvezetékről. Tudja, ki lőtte szét? Az oroszok!”

A magyar energetikai létesítmények védelméről szólva Magyar Péter azt mondta: „Összehívják a Védelmi Tanácsot, meg az összes ilyen bábszervezetet, és azt mondják, hogy óriási veszély van. Például az energetikai infrastruktúránál. Hát, kérem szépen, az energetikai infrastruktúrát mindig védeni kell. És megmondták a szakemberek: ha valós a fenyegetettség, ha a miniszterelnök nemcsak egy aljas kampányhúzásból teszi, amit tesz… Tudjuk, hogy abból teszi, de ha nem, akkor neki feljelentési kötelezettsége van. Akkor (…) utasítani kell a nemzetbiztonsági szerveket, a honvédelmet, hogy járjanak el, és védjék meg a magyar embereket, a magyar nemzetbiztonságot.”

Hozzátette, hogy ilyen esetben a szövetségesekhez is fordulni kell. „És akkor (…) a szövetségesekhez kell fordulni, nem véletlenül vagyunk a NATO-nak a tagjai.”

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)