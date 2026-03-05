Tömeges migrációt indíthat el és a terrorveszélyt is növeli az iráni konfliktus – figyelmeztetett Bakondi György

Bakondi György kiemelte: egyelőre még csak az Iránban élő, dolgozó külföldiek indultak haza, de
ha a háború folytatódik, megindulhatnak az irániak, illetve az ott élő több mint 3 milliós afgán kisebbség tagjai is Törökországon keresztül a Nyugat-Balkán, Európa felé.
Az iráni rezsim százszámra lövi ki a rakétákat, drónokat a környező országokra, és ennek súlyos gazdasági következményei lehetnek.
Növeli a biztonsági kockázatot az is, hogy az iráni állam síita terrorcsoportokat támogat, melyek ismeretlen része az Európai Unióban van.
Iránban a vallási vezető meggyilkolása után meghirdették a „szent háborút”, a dzsihádot, emiatt is nő a veszélye annak, hogy aktivizálódnak az Európában lévő kiképzett „alvó ügynökök” és a spontán radikalizálódott illegális migránsok. Az európai titkosszolgálatok azon dolgoznak, hogy semlegesítsék őket
– fejtette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.
Kiemelte: ezeket a veszélyes tendenciákat folyamatosan elemezni kell. Ezt teszi többek között a magyar Védelmi Tanács a titkosszolgálatok és társszervek információi alapján. A diverziós tevékenység veszélye miatt volt szükség arra is, hogy a magyar kritikus infrastruktúra 75 objektumának fegyveres védelmét átvegye a Magyar Honvédség – tette hozzá Bakondi György.
„Ezek fontos, a lakosság ellátását szolgáló, Magyarország belső biztonságát garantáló lépéssorok”
– jelentette ki.
Kapcsolódó tartalom
A hétvégén megölt Ali Hámenei fiáról valószínűsítik, hogy ő lehet az iráni terrorállam következő legfelsőbb vezetője – Izrael máris bejelentkezett a likvidálására
Kiemelt kép: Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)