Többszáz tonnányi üzemanyaggal károsították meg a saját hadseregüket – ukrán katonatiszteket állítottak bíróság elé

Az ukrán hatóságok két olyan üzemanyaglopási ügyet tártak fel a hadseregen belül, amelyek összesen 30 millió hrivnya (kb. 683 950 dollár) kárt okoztak az államnak.

Az egyik ügy 2022 és 2025 között történt a déli Mikolajiv régióban. A nyomozás szerint katonai tisztviselők hamis dokumentumokkal több üzemanyagot igényeltek, mint amennyire szükség volt, majd a felesleget illegálisan eladták és a pénzt megtartották. Erről az ukrán főügyészség számolt be egy szerdai közleményben – tudatta a Kyiv Post ukrán hírportál.

A másik ügy 2024 és 2025 között történt Zsitomir régióban. Ott egy adminisztrációs hiba miatt feleslegesen számoltak fel 20 százalékos áfát a katonai üzemanyag-beszerzéseknél, ami 8,3 millió hrivnya (kb. 189 ezer dollár) indokolatlan kifizetéséhez vezetett. Ezt az összeget eredetileg védelmi célokra kellett volna fordítani.

Az ügyészség szerint 2026 eleje óta 54 embert gyanúsítottak meg 29 különböző büntetőeljárásban, amelyek a védelmi beszerzések során történt visszaélésekkel vagy hanyagsággal kapcsolatosak. Az eddig megállapított kár összesen mintegy 3,4 milliárd hrivnya (kb. 77 millió dollár).

Több száz tonna üzemanyagot lophattak el Mikolajivban

A nyomozás szerint a gyanúsítottak – köztük katonai tisztviselők és egy benzinkút tulajdonosa – szándékosan túlzott üzemanyag-igényeket adtak le katonai gyakorlatokra. Ezután meghamisították a felhasználási dokumentumokat, hogy igazolják a nagy mennyiséget, majd a megmaradt üzemanyagot illegálisan értékesítették, és a bevételt egymás között osztották szét.

A gyanúsítottak között szerepelnek:

a védelmi minisztérium egykori egységvezetői,

az ukrán fegyveres erők vezérkarának volt tisztviselői,

egy katonai egység üzemanyag-szolgálatának vezetője,

valamint egy benzinkút vezetője.

A hatóságok szerint

összesen 133 tonna benzint és több mint 364 tonna dízelt sikkasztottak el, amelynek értéke 22 millió hrivnya (kb. 501 ezer dollár).

A gyanúsítottak hivatalos gyanúsítotti értesítést kaptak, ami az ukrán jogrendben a vádemelést megelőző eljárási lépés.

Feleslegesen felszámolt áfa egy másik ügyben

A Zsitomir régióban történt ügyben a hatóságok szerint egy tisztviselő nem ellenőrizte megfelelően a védelmi beszerzésekre vonatkozó adószabályokat.

Bár a katonai üzemanyag-beszerzésekre 0 százalékos áfakulcs vonatkozott, a kifizetések mégis 20 százalékos áfával történtek, ami 8,3 millió hrivnya indokolatlan kifizetéséhez vezetett.

A gyanúsított egy járási lakás- és üzemeltetési osztály vezetője volt. A vád szerint hanyag szolgálatteljesítést követett el hadiállapot idején, amiért akár nyolc év börtönt is kaphat, ha bűnösnek találják.

