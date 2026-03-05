Több órás várakozás, pánik és bizonytalanság után lefújták a brit mentesítőjárat indulását Ománban

Pánikhangulat alakult ki egy Ománból induló, brit állampolgárok hazaszállítására tervezett járat körül, miután a repülőgép végül nem tudott felszállni.

A brit kormány által bérelt járatnak a tervek szerint szerda este 23 órakor kellett volna elindulnia a fővárosból, Maszkatból. Ez lett volna a brit külügyminisztérium első hazaszállítási akciója a közel-keleti konfliktus kezdete óta. A térségből ugyanakkor más kereskedelmi járatok továbbra is közlekedtek.

Egy névtelenséget kérő utas a Sky News-nak azt mondta, a helyzet teljes káosszá vált a repülőtéren. Elmondása szerint a becsekkolás technikai problémák miatt csaknem négy órán át tartott, majd az utasokat busszal vitték ki a repülőhöz, ahol még mintegy másfél órán át kellett várakozniuk.

„A becsekkolás körülbelül négy órán át tartott technikai problémák miatt. Ezután busszal vittek minket a repülőhöz, de körülbelül másfél órán át a buszon kellett maradnunk. A kifutópálya melletti területen nem volt jelen egyetlen konzuli tisztviselő sem. Egyszerűen magunkra hagytak minket. Az emberek egyre idegesebbek lettek, dörömböltek az ablakokon, voltak, akik pánikrohamot kaptak”

– fogalmazott az utas.

A beszámoló szerint több kisgyermekes család is a várakozók között volt, és az utasok nem tudtak kapcsolatba lépni a konzuli személyzettel sem, hogy megtudják, mi okozza a késést.

Később az utasokat visszaszállították a terminálba, ahol még körülbelül egy órán keresztül nem kaptak tájékoztatást. Végül azt közölték velük, hogy a késések miatt a pilóta elérte a maximális szolgálati idejét, ezért a járat nem indulhat el. Az utasokat ezt követően egy szállodába vitték, a gép indulását pedig csütörtökre tervezik.

