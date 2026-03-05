Több mint negyvenmillió forint értékű feketepiaci terméket foglalt le a NAV egy Hajdú-Bihar vármegyei tanyán

Előzetes bűnügyi kockázatelemzés alapján felmerült a gyanú, hogy egy Hajdú-Bihar vármegyében lévő ingatlanban nagy mennyiségű jövedéki terméket tartanak, ezért a pénzügyi nyomozók útmutatása alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei érkeztek a tanyára.

A közlemény szerint a járőrök átadták a helyiségellenőrzésről szóló végzést, majd Balu nevű szolgálati kutyával megkezdték az ingatlan átvizsgálását. Elsőként a lakóépületet ellenőrizték, ahol nem találtak jogsértésre utaló jeleket. A figyelem ezért a külső gazdasági épületekre terelődött.

A pénzügyőröknek feltűnt, hogy a hátsó udvarban, a disznóól mögötti épület belső tere jóval szűkösebb, mint amekkorának kívülről látszott, ezért bevetették Balut, a cigarettakereső kutyát, aki az OSB lapokból épített álfalnál pozitív jelzést adott.

A rejtekhelyről 13 881 doboz, különféle márkájú, magyar zárjegy nélküli cigaretta, 33,73 kilogramm vágott fogyasztási dohány, 59 darab ízesített elektronikus cigaretta, és 10 liter ismeretlen eredetű alkoholtermék került elő.

A tanyán élő férfi elismerte, hogy a feketepiaci termékek az ő tulajdonát képezik. Azt mondta, hogy a dohánytermékeket egy ismeretlentől vásárolta annak céljából, hogy az eladási árból a korábban kiszabott jövedéki bírságot kiegyenlítse.

Az egyenruhások a több mint 42 millió forint értékű „raktárkészletet” lefoglalták. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárást. A férfi közel 60 millió forint bírságra számíthat

– áll a közleményben.

Az akcióról videófelvétel is készült, melyet alább tekinthetnek meg:

Kiemelt kép: NAV