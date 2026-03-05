Több mint négymillió eurót kaszírozhatott a Barátság vezeték elzárásán és a globális olajválságon a Tisza-lista ötödikje

Kapitány István rendkívül jövedelmező heteket zárhatott: a Shell globális alelnöksége alatt szerzett részvényvagyona a Barátság kőolajvezeték leállása és az iráni háború kitörése miatt több mint kétmillió euróval nőhetett, így közel 820 millió forinttal lehet gazdagabb a kialakult helyzet következtében. Ugyanez igaz Bujdosó Andreára, a Tisza fővárosi frakcióvezetőjére, aki mintegy 20 millió forintot nyert az ukrán olajblokádon. Amíg a tiszás politikusok vagyona egyre gyarapszik, Magyarországra továbbra sem érkezik olcsó orosz olaj, az iráni háború miatt pedig Nyugat-Európában duplájára nőttek a gázárak és bőven két euró fölött jár a benzin litere.

Az Origo információi szerint meglehetősen jó hetet zárhatott a Shell korábbi globális alelnöke, akinek az abból az időszakból származó részvényvagyona a Barátság kőolajvezeték leállása és az iráni háború kitörése miatt több mint kétmillió euróval nőhetett.

A portál csütörtöki cikkében egyebek között arról írt, hogy míg az egyik esemény Magyarországnak hosszútávon az üzemanyaghiány veszélyét, a másik pedig érezhetően magasabb rezsi- és benzinárakat jelent szerte a világon, a Tisza Párt Magyar Péter által kedden ismertetett országos választási listájának ötödik helyén szereplő Kapitány István mindkét válsághelyzeten extra profitra tett szert.

A Barátság vezeték blokkolása és az iráni háború miatt hirtelen kilövő Shell-részvényein közel 820 millió forintot kereshetett január vége óta, és minél súlyosabbá válik a globális energiaválság, annál nagyobbra nő a személyes portfoliójának értéke is.

Kapitány István ugyanis a Shell olaj- és gázóriásnál globális alelnökként eltöltött tíz éve alatt nagyságrendileg mintegy 500 ezer Shell-részvényt kaphatott a fizetése mellé kiegészítő bónuszként – az Origo szerint ezt könnyen ki lehet számolni a cég nyilvánosan elérhető javadalmazási adatai alapján.

Azt már tudható – folytatódik a portál cikke – hogy

az ukrajnai háború és főleg az orosz energia kivezetését célzó EU-s szankciók négy év alatt gyakorlatilag megduplázták a Shell-részvények értékét, így Kapitány István dollármilliókban mérhető vagyonát is, az ukrán olajblokád és az iráni háború viszont most új löketet adott a Shell-nek: hónapokig tartó stagnálás után január 26. és március 4. között 13,6 százalékkal nőtt a Shell-részvények piaci ára, ez hozhatott a Tisza-lista ötödik helyezettjének további több mint nyolcszázmillió forintnak megfelelő összeget.

Az Origo beszámolója kitért arra is, hogy nem kevésbé járhatott jól a válsághelyzeten Bujdosó Andrea, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője, aki 2009 és 2019 között szintén a Shellnél töltött be különböző vezető pozíciókat. Mivel ő már most köztisztviselő, egész pontosan tudható, hogy 12 322 darab Shell-részvénnyel rendelkezik, amelyek értéke a vizsgált időszakban 382 ezer euróról 434 ezer euróra nőtt.

Vagyis – az Origo számításai szerint – Bujdosó Andrea 52 ezer eurót, vagyis 20,1 millió forintot nyert az orosz kőolajszállítás leállítása óta.

Míg egyes nyugati energiacégek – és így az olyan volt vezetők is, mint Kapitány István – komoly nyereséget könyvelhetnek el a háborúk miatt, a világ egyre súlyosabb energiaválsággal néz szembe, a Hormuzi-szoros lezárásával ugyanis a globális kőolajforgalom és cseppfolyós földgáz (LNG) import közel negyede kiesett – emlékeztet az Origo cikke, hozzáfűzve, hogy a hirtelen jött energiahiány és a megugró árak Európát különösen súlyosan érintik.

A cikkben azt is felidézik, hogy Magyarország energiaellátása biztonságának szempontjából, különösen a jelenlegi helyzetben elengedhetetlen az olcsó orosz energia és Orbán Viktor miniszterelnök több ízben világossá tette, hogy Brüsszel orosz energia kivezetését célzó követeléseit nem fogja teljesíteni, miközben a Tisza Párt európai parlamenti képviselői többször is megszavaztak olyan dokumentumokat, melyek a teljes orosz energia kivezetését követelik Magyarországról, Kapitány István pedig az ATV-ben maga mondta el, hogy be akarja tartani az Európai Bizottság orosz energia kivezetésére előírt 2027-es határidejét.

A részvényárak meredek növekedése is jól mutatja, hogy a tiszás politikusnak jó oka van arra, hogy így is tegyen. Kapitány saját vagyonának gyarapodása szoros kapcsolatban áll az orosz energia kivezetésével: jelenleg is százmilliókat kaszál az orosz kőolaj blokkolásán és az iráni háború okozta globális energiaválságon.

Kapitánynak egyszerűen nem érdeke a Barátság vezeték újraindítása, mert minél hamarabb válik le Magyarország végleg az orosz energiáról, annál nagyobbra nő a Tisza energiaügyi vezetőjének pénztárcája – olvasható az origo.hu oldalon elérhető cikkben.

Magyar Péter szerint nem Ukrajna hibája az olajszállítás leállása a Barátság vezetéken

A Tisza Párt elnöke a Kapuváron tartott hétvégi kampányeseményén szólalt meg az ukrán olajembargó ügyében, és kijelentette: szerinte nem Ukrajna felelős azért, hogy Magyarország nem jut kőolajhoz a Barátság vezetéken. Az ellenzéki politikus a rendezvényen – a Hír TV riporterének kérdésére reagálva – arról beszélt, hogy a vezetéket ért károkért Oroszországot tartja felelősnek.

„Beszélnek önök a Druzsbáról, a Barátság kőolajvezetékről. Tudja, ki lőtte szét? Az oroszok!”

A magyar energetikai létesítmények védelméről szólva Magyar Péter azt mondta: „Összehívják a Védelmi Tanácsot, meg az összes ilyen bábszervezetet, és azt mondják, hogy óriási veszély van. Például az energetikai infrastruktúránál. Hát, kérem szépen, az energetikai infrastruktúrát mindig védeni kell. És megmondták a szakemberek: ha valós a fenyegetettség, ha a miniszterelnök nemcsak egy aljas kampányhúzásból teszi, amit tesz… Tudjuk, hogy abból teszi, de ha nem, akkor neki feljelentési kötelezettsége van. Akkor (…) utasítani kell a nemzetbiztonsági szerveket, a honvédelmet, hogy járjanak el, és védjék meg a magyar embereket, a magyar nemzetbiztonságot.”

Hozzátette, hogy ilyen esetben a szövetségesekhez is fordulni kell. „És akkor (…) a szövetségesekhez kell fordulni, nem véletlenül vagyunk a NATO-nak a tagjai.”

Kiemelt kép: Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)