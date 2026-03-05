Műsorújság
Tizenhárom évi börtönt kapott a berlini holokauszt-emlékműnél késelő szíriai férfi

2026.03.05. 12:00

| Szerző: hirado.hu
Tizenhárom évi börtönre ítélte csütörtökön a berlini felsőbíróság azt a húszéves szíriai férfit, aki tavaly radikális iszlamista indítékkal késsel súlyosan megsebesített egy spanyol turistát a német főváros holokauszt-emlékművénél.

A vádlottat gyilkossági kísérlet vádjában találták bűnösnek. Az ügyészség szerint tettének antiszemita és radikális iszlamista indítéka volt, az Iszlám Állam nevű terrorszervezet nevében cselekedett.

Hetekig készült a támadásra, a helyszínét alaposan kiválasztotta.

A támadó kísérő nélküli, kiskorú menekültként érkezett 2023-ban Németországba, Lipcsében élt, és onnan utazott Berlinbe a támadás elkövetése céljával.

Tavaly február 21-én az elkövető a holokauszt-emlékműnél egy 30 éves spanyol turistát szúrt meg hátulról. A férfi súlyosan megsebesült a nyakán, életmentő műtétet kellett rajta végrehajtani. A tettest a támadás után az emlékmű közelében őrizetbe vették a hatóságok.

A vádlott a bíróságon beismerő vallomást tett, és azt mondta, a támadás utáni pillanatban máris megbánta tettét.

Kiemelt kép: illusztráció (Fotó: Wikipédia) 

