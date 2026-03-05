Tevecsikó született a Nyíregyházi Állatparkban – VIDEÓ

A Nyíregyházi Állatpark örömmel jelentette be, hogy teve kanca született az Ázsia élővilágát bemutató kifutórendszerében. A 12 hónapig tartó vemhesség után világra jött kis csikó legtöbb idejét anyja mellett tölti, aki gondosan őrzi és táplálja kicsinyét. Már azonban ismerkedik a külvilággal és a csapat többi tagjával.

A jelenleg 30 kilogrammos állat hosszú, vékony lábaival és aprócska púpjaival még jócskán elmarad a felnőttek méretétől, de felnőtt korára testtömege akár 300 kilogramm is lehet.

A teve, amely az Ázsia sivatagos területein őshonos, rendkívül jól alkalmazkodott a szélsőséges időjárási viszonyokhoz: tűri a hőséget, a fagyot, valamint a víz- és táplálékhiányt is.

Bár a közhiedelem szerint púpjaiban vizet tárol, valójában zsírt raktároz, amelyből energiát nyer hosszú vándorlásai során.

A kis csikónak egyelőre még nincsenek púpjai, de ahogy elkezdi a zsírt raktározni, hamarosan azok is láthatóvá válnak.

A kiemelt kép forrása: Facebook.com