Szijjártó Péter: Hagyják békén az ukránok azokat az embereket, akiket ők vittek el erőszakkal a háborúba, és akiket mi megmentettünk!

Az ukrán kormány teljesen elveszítette a józan eszét, amit jól tanúsít, hogy ismét berendelték a magyar nagykövetség ügyvivőjét a kijevi külügyminisztériumba, ezúttal az orosz hadifogságból kiszabadított két katona ügyében – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Győrben a tárca tájékoztatása szerint. A tárcavezető az ukránoktól azt kérte: hagyják békén azokat az embereket, akiket ők vittek el erőszakkal a háborúba, és akiket mi megmentettünk és úgy fogalmazott, hogy az ukránoknak teljesen elgurult a gyógyszerük

A tárcavezető kijelentette:

„az ukránok gyakorlatilag teljesen elveszítették a józan eszüket, a józan ítélőképességüket, vagy ha még őszintébben akarnék fogalmazni: az ukránoknak gyakorlatilag elgurult a gyógyszerük”.

„Hiszen azok után, hogy tegnap két magyar embert hazahoztunk orosz hadifogságból, két olyan magyar embert, akiket az ukránok maguk erőszakkal vittek a háborúba, akik kis híján meghaltak a frontvonalon, őket hazahoztuk, megmentettük az életüket, biztonságba helyeztük őket, és most ezért reklamálnak az ukránok, balhéznak az ukránok” – mondta.

„Mára berendelték a nagykövetségi ügyvivőnket Kijevben, hogy a felháborodásuknak hangot adjanak azok után, hogy két magyar embernek az életét megmentettük”

– folytatta.

„Legyen világos üzenet az ukránoknak: hagyják békén a magyar embereket! Hagyják békén azokat az embereket, akiket ők vittek el erőszakkal a háborúba, és akiket mi megmentettünk! Szálljanak le róluk, semmi közük ezekhez az emberekhez!” – tette hozzá.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy a kormány továbbra is azon lesz, hogy segítséget nyújtson minden bajba került magyar embernek, és hogy Magyarországot a háborún kívül tartsa.

„Magyarországnak ebből a háborúból ki kell maradnia, nekünk Magyarország békéje és biztonsága az első. Senkinek nem fogjuk engedni, hogy beleprovokáljanak minket ebbe a háborúba, még az ukránoknak se! Értsék meg, semmi közük ezekhez az emberekhez, hagyják őket békén, szálljanak le róluk!”

– fogalmazott.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és a vele Budapestre érkező két kényszersorozott kárpátaljai magyar hadifogoly (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)