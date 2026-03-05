Otthonaik elhagyására szólította fel ismét a dél-libanoni lakosságot Izrael – eddig 300 ezren menekültek el

Az izraeli hadsereg (IDF) ismételten felszólította a dél-libanoni civil lakosságot, hogy a Hezbollah síita terrorszervezet elleni harcok miatt hagyják el otthonaikat, saját biztonságuk érdekében. Közlésük szerint eddig 300 000 polgár tett így.

„Azonnali figyelmeztetés a dél-libanoni lakosoknak: haladéktalanul észak felé kell vonulniuk a Litani folyótól” – mondta a hadsereg szóvivője, Avichay Adraee ezredes. Hozzátette: „Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a figyelmeztetés a Tírusz és Bint Dzsbejl városok lakóira is érvényes”.

Adraee szerint

„bárki, aki a Hezbollah operatív tagjai, létesítményei vagy fegyverei közelében tartózkodik, veszélyezteti az életét. Bármely ház, amelyet a Hezbollah katonai célokra használ, célponttá válhat.”

Az izraeli hadsereg becslése szerint eddig több mint 300 000 libanoni civil hagyta el falvait Dél-Libanonban – írja a Times of Israel. A lap emlékeztet, hogy az izraeli és Hezbollah síita terrorszervezet közti harcok 2024-es időszakában közel 1,2 millió libanoni kényszerült elhagyni otthonát. Libanonban körülbelül összesen 6 millióan élnek, míg Dél-Libanon lakossága becslések szerint nagyjából 800 000 és 1 000 000 fő közöttre tehető. A pontos népesség azonban nehezen meghatározható, mivel Libanonban több évtizede nem tartottak hivatalos népszámlálást, és a helyi lakosság száma a konfliktusok, a belső migráció és a menekültek miatt folyamatosan változik.

Korábban az IDF arab nyelvű szóvivője további tizenhat település kiürítésére szólított fel Dél-Libanonban, miután az izraeli légierő csapást mért Bejrút Dahíja negyedére és Baalbek városára a Bekaa-völgyben, a Hezbollah fellegváraira.

„Aki a Hezbollah emberei, létesítményei vagy fegyverei közelében tartózkodik, veszélyezteti az életét. Védjék meg magukat és szeretteiket az azonnali távozással, és egyelőre ne térjenek vissza a falvakba” – figyelmeztetett.

Kiemelt kép: Az izraeli légicsapások miatt otthonukból elmenekült emberek a libanoni főváros, Bejrút egyik partmenti sétányán 2026. március 4-én (Fotó: MTI/EPA/Vael Hamzeh)